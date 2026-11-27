Na stole ležel New York. Madison Square Garden, americký trh a podstatně vyšší výplata. Anthony Joshua (37) si místo toho vybral prosincový Cardiff, zatahovací střechu a stadion, jehož oficiální dokument o přístupnosti uvádí 74 500 míst k sezení. K jednomu rozhodnutí teď přidává druhé: přestává mluvit o strategii a mluví o knokautu. První rozhodnutí stálo peníze, druhé může stát zápas. Kolik přesně to první bylo, si redakce MMAmag přepočítala sama.
Nabídku z Madison Square Garden poslal pryč. Tohle za ni zaplatil
Zájem o přesun do New Yorku měly podle serveru BoxingScene streamovací služba Netflix i organizátor velkých boxerských večerů Turki Alalshikh. Joshua a jeho promotér Eddie Hearn řekli ne. Hearnovo vysvětlení zní v překladu takto: „Aby to zůstalo ve Velké Británii, musí odmítnout osmimístnou částku a víc.“ Tu větu zveřejnil BoxingScene 3. října 2026 a ve stejném textu ztrátu vyčíslil na nejméně 10 milionů liber.
Jenže v obecném povědomí koluje mírnější verze, která mluví o 10 milionech dolarů. Rozdíl mezi oběma čísly není kosmetický. V kurzovém lístku, který zveřejnila Česká národní banka, redakce MMAmag obě verze přepočítala na koruny.
|Varianta obětované částky
|Vstupní částka
|Po přepočtu
|Mírnější, dolarová verze
|10 000 000 USD
|zhruba 223,3 mil. Kč
|Hearnova librová verze podle BoxingScene
|10 000 000 GBP
|zhruba 291,8 mil. Kč
|Rozdíl mezi verzemi
|—
|zhruba 68,5 mil. Kč
Pozor na jednu věc: silnější varianta nestojí na dolarech, ale na librách, a právě proto vychází tak vysoko. A zimní Cardiff přitom není rozmar. Střecha stadionu se zatahuje, takže prosincové počasí ve Walesu nikoho netrápí. Domácí večer má svoji cenu, a právě proto teď Joshua mění způsob, jakým chce zápas vyhrát.
Chytrý box skončil. Joshua slibuje něco, co v září neříkal
„Jsem knokautový specialista, a když mám být upřímný, tohle hledám.“ řekl Joshua v rozhovoru pro The Sun. A přidal ještě jasnější větu: „Chci tam jít a vyřadit soupeře.“ Výrok se šíří přes přebírající weby; redakce MMAmag pracovala s převzetím serverů BoxingScene a Boxing Wire a s videem The Sun na YouTube.
V září to znělo jinak. V přepisu tiskové konference z 30. září 2026, který Netflix zveřejnil na své stránce k přenosu, redakce MMAmag našla úplně jinou rétoriku. Joshua tehdy mluvil o strategii, vášni a o tom, že chce být připravený na patnáct kol po staru: „Je to duch proti duchu, muž proti muži a vyhraje ten lepší.“ Ani slovo o tom, že by chtěl někoho vypnout.
Změna má svůj kontext. Po první porážce od Oleksandra Usyka v roce 2021 se na Joshuu snesla kritika, že vyměnil fyzickou převahu za pokus boxovat chytřeji. BoxingScene teď píše, že naznačuje návrat ke stylu, kterým zastavil 21 z prvních 22 soupeřů.
Čísla ten plán aspoň popisují. Joshua má na kontě 30 výher a 27 z nich ukončil před limitem, tedy 90 %. Tyson Fury vyhrál 36 zápasů a knokautem z toho 25, což je zhruba 69 %. Je to statistika minulosti, ne předpověď. Druhou polovinu Joshuovy přestavby přitom nevidíte v tréninku, ale v rohu.
V Joshuově rohu stojí muž, který dřív pracoval pro Furyho
Hlavním trenérem je Ben Davison. Ten samý Davison, který podle Sky Sports vedl Furyho při jeho návratu do ringu, včetně období před prvním duelem s Deontayem Wilderem v roce 2018. Fury ho za přechod k rivalovi označil podle téhož serveru za „zrádce“.
Joshua k tomu přibral amatérského kouče Seana Murphyho a změnil místo přípravy. „Mluvil jsem s Benem Davisonem a Seanem Murphym a změnili jsme místo přípravy.“ popsal v rozhovoru pro The Sun.
Fury prodává totéž zboží. Na zářijové tiskové konferenci slíbil přestřelku a konec: „Bude to přestřelka u O. K. Corralu a vyhraje ten lepší, protože já nebudu utíkat. A až ho trefím, bude po všem.“ Oba tábory tedy nabízejí stejnou věc. Jenže největší přestavba se neodehrála v Joshuově rohu, ale v tom, kdo a jak tenhle zápas prodává.
Proč tenhle boxerský večer vypadá víc jako show z Las Vegas
ANALÝZA Zápas nepůjde na placený přenos. Netflix na své stránce k události uvádí, že ho pustí po celém světě všem členům bez dodatečného poplatku. To není technický detail. Je to jiná ekonomika celého večera. Platforma neplatí za objednávky, ale za dosah.
Z oznámení, které boxerský magazín The Ring zveřejnil 24. září 2026 a do kterého redakce MMAmag nahlédla, navíc plyne, že zápas bude spolupropagovat šéf UFC Dana White. Tady je ale nutná opatrnost: zdroje odkazující na britskou boxerskou komisi uvádějí jako oficiálně licencované promotéry společnosti Sela, Matchroom a Queensberry, Whiteova firma mezi nimi není. Jedno je jazyk oznámení, druhé je papír. Podobný model Netflix nezkouší poprvé; od roku 2024 odvysílal tři boxerské večery a tenhle bude čtvrtý.
A právě v téhle logice dává Joshuova oběť smysl. Když divák za přenos neplatí zvlášť, přestává být místo konání otázkou prodaných objednávek. Cena za místo se tím přesunula z diváka na bojovníka. Joshua si Cardiff nekoupil jen obrazně; zaplatil ho nižší výplatou.
Kdy sednout k televizi a co Joshuovi zbývá, když to nevyjde
Na prodejní stránce vstupenek Ticketmasteru redakce MMAmag vyčetla, že se brány otevírají v 17:00 místního času a hlavní zápas je plánovaný zhruba na 1:00 ráno. Pro českého diváka to znamená pozdní noc.
- Kdy a kde: 11. prosince 2026, stadion v Cardiffu
- Časy pro Česko: brány kolem 18:00 SEČ, hlavní zápas přibližně ve 2:00 SEČ 12. prosince 2026, podle pořadatele podléhají licenci
- Kde to uvidíte: Netflix, pro členy po celém světě bez příplatku
- Historie: v profesionálním ringu se spolu Joshua a Fury ještě nikdy nepotkali
- Bilance: Joshua 30 výher a 4 porážky, 27 knokautů; Fury 36 výher, 2 porážky a 1 remíza, 25 knokautů
Joshua si zaplatil stadion, domácí publikum i vlastní plán. Účtenka za domácí ring ale zná jedinou splátku, kterou uznají i rozhodčí u ringu. Když zápas dojde do bodování a Joshua prohraje, zůstane po stovkách milionů jen velmi drahá kulisa.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek