Když filmaři v roce 1937 točili v Karlových Varech komedii Tři vejce do skla, zablokoval jim na kolonádě záběr vysoký muž a odmítl se pohnout. Nepomohla ani prosba samotného Vlasty Buriana, takže pořádek nakonec zjednal až přivolaný strážník ranou pendrekem. Nikdo ze štábu tehdy netušil, že ze záběru právě vyhnali pozdějšího nacistického tyrana Karla Hermanna Franka. Pro Buriana přitom tohle natáčení znamenalo návrat před kameru po dvouleté pauze.
Heslo z jídelního lístku
Bezvýznamný policejní úředník Vincenc Babočka (Vlasta Burian) sní o kariéře detektiva, a když ho lékař (Jaroslav Marvan) pošle na dovolenou do Karlových Varů, objedná si v hotelu nejlevnější položku na jídelním lístku, tři vejce do skla. Nevědomky tak vysloví heslo gangu hledaného podvodníka Leona Webera (také Vlasta Burian), kterému je k nerozeznání podobný, a v přestrojení za ruského knížete se pustí do záchrany diamantů mahárádži z Yohiru (Rudolf Kadlec).
Název komedie si tvůrci nevymysleli, šlo o skutečný pokrm, který se tehdy běžně připravoval. Na poctivou porci byla potřeba tři vejce, máslo, sůl, pepř, petrželová nať, ocet a voda. Hotové jídlo se potom podávalo ve speciálních skleněných pohárcích, kterým se říkalo „duritky“.
Strážník zjednal pořádek na kolonádě
Exteriéry vznikaly přímo v Karlových Varech a místní lidé pokyny filmařů bez potíží respektovali. Když ale štáb chystal kameru pro záběr rušné hlavní kolonády, stoupl si přímo před objektiv vysoký muž a nechtěl se hnout. Vyrazil za ním tedy sám Burian a slušně ho žádal, ať rychle ustoupí, protože se právě žene mrak a štáb potřebuje točit.
Muž ovšem suše odvětil, že si může stát, kde chce, a z místa se nepohne. Přivolaný strážník se s ním proto dlouho nedohadoval a vzal ho pendrekem po hlavě. Neposlušný kolemjdoucí si nakonec dal říct a rychle zmizel ve svém knihkupectví. Karlovarský knihkupec Frank byl tehdy pro filmaře jen nepříjemný chlap z ulice, jméno, ze kterého šel strach, si udělal až za protektorátu.
Improvizace s vypadlou šavlí
Nejvíc si Burian užil převlek za ruského knížete Nariškina, který má slabost pro vodku. V uniformě carského důstojníka si Burian zazpíval píseň Oči černé s upraveným textem a přidal k ní parodii na kozáčka. Právě při tanci kolem zapíchnuté šavle se ale stala neplánovaná nehoda. Jak později uvedl režisér Martin Frič, Burianovi tehdy jeho vlastní šavle opravdu nedopatřením vypadla. Komik však nezaváhal, pohotově pronesl: „Vypadla mi šavle,“ a scéna v komedii zůstala.
V souvislosti se snímkem se běžně mluví o tom, že Burian ztvárnil trojroli, při bližším pohledu jde ale fakticky jen o dvojroli. Kníže Nariškin se totiž v celém příběhu jako skutečná postava neobjeví, je to pouze převlečený Babočka. Samotné jméno si však tvůrci nevymysleli. Naryškinovci byli v Rusku skutečný významný šlechtický rod a pocházela z něj i Natálie Naryškinová, matka Petra Velikého, která zemi určitou dobu vládla jako jeho regentka.
Sto tisíc za návrat před kameru
Když se komedie točila, objevil se v jedněch novinách článek, který hlásal, že „po dlouhé době se na plátně znovu objevuje Vlasta Burian“. Šlo přitom o pouhé dva roky bez natáčení. Od roku 1930 do roku 1935 byl totiž komik doslova na roztrhání, stihl dvacet veseloher a potřeboval si odpočinout. Návrat se každopádně vydařil: film přilákal do kin 2 811 133 diváků a stal se Burianovým nejnavštěvovanějším prvorepublikovým snímkem.
Takovému zájmu diváků odpovídalo i jeho postavení na place. Kolegové dostávali za jeden film kolem deseti tisíc korun, Burian ale inkasoval sto tisíc a filmaři mu splnili cokoli, o co si řekl. Bez potíží si tak prosadil i přání, aby si po jeho boku v roli Babočkova psa zahrál jeho vlastní setr Rolf.
Trik se dvěma vlaky
Štáb měl na natáčení necelý měsíc, točilo se od 14. července do 12. srpna 1937. V rychlém tempu si filmaři pomohli chytrou iluzí, když z jednoho místa zabrali projíždějící vlak, pak jen otočili kameru na druhou stranu a natočili úplně jiný vlak s jinou lokomotivou. Ve výsledném střihu oba záběry posloužily jako dvě různá místa na trase téhož vlaku, mezi kterými uplyne deset minut děje.
Na detailech ale tvůrci nešetřili, proto na karlovarské terase hraje skutečný orchestr Melody Boys s R. A. Dvorským u klavíru. Autentický stroj se objevil i v samotném finále, kdy se všichni podvodníci sejdou na palubě a Babočka vyskočí padákem. Šlo o italské třímotorové dopravní letadlo Savoia-Marchetti SM.73 s označením OK-BAB.
Detektivové v prologu neuhlídali chyby
Už úvodní prolog naladí diváky na detektivní notu, objeví se v něm totiž známí detektivové Nick Carter (Jiří Hojer) a Gaston Lecoq (Josef Zora) společně s doktorem Johnem Watsonem (Bevan Head), druhem Sherlocka Holmese. Právě v prologu si ale pozorní diváci všimli první chyby. Zločinci střílejí po detektivovi, který se ani nepohne, protože má neprůstřelnou vestu, jenže soustavnou palbu z revolverů by bez hnutí neustál a na kovu po kulkách ani nezůstane stopa.
Druhý zádrhel přichází hned vzápětí, když Babočka chytí Webera a dozví se o chystané schůzce jeho kompliců. Rozhodne se na ni vyrazit v přestrojení, zloděj mu ale vůbec neřekl, kdy a kde se má konat.
Komedie měla premiéru 24. září 1937 v pražském kině Alfa, kde se promítala tři týdny, a do kin tehdy vstoupila jako mládeži nepřístupná. V roce 1942 byl film vyřazen z distribuce.
Film Tři vejce do skla vysílá Televize Seznam v pátek 27. listopadu ve 12:05 a v repríze v sobotu 28. listopadu v 11:30.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, filmovyprehled, super).