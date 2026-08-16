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Volte paní Nevím-Kdo: Osmdesátiletý Trump zapomněl jméno ženy, kterou zrovna podpořil

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Donald Trump se léta vysmíval výpadkům svých politických soupeřů. Teď však sám v přímém přenosu předvedl ukázkový výpadek paměti, když z pódia marně lovil jméno kandidátky, jíž pár minut předtím udělil svou plnou a bezvýhradnou podporu.
Trump

Trump

Zdroj: Flickr - U.S. Secretary of War - https://flic.kr/p/2rsMbLH
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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