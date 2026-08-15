Hnůj a humus. Dezoláti tepou prezidenta za TRUTNOFF. Slušní lidé mu tleskají

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Hnůj a humus. Dezoláti tepou prezidenta za TRUTNOFF. Slušní lidé mu tleskajíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Když se člověk podívá do jakýchkoli diskuzí pod články nebo na sociální sítě, kde je příspěvek s prezidentem Pavlem při návštěvě festivalu v Trutnově, tak doslova žasne. Dezoláti mající žluč snad až ve smrtelných hodnotách tady do prezidenta hrdinně kopou. Tento doklad naprosto tristního stavu morálky a elementární slušnosti našeho kdysi hrdého národa ve mně vyvolává pocity smutku.
Petr Pavel
Zdroj: Petr Pavel/Meta
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