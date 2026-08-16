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Lidé na síti se baví Babišem. Zmatený děda v lese a zadýchaný vnuk

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Máme premiéra, který se může pochlubit solidní fyzickou kondicí a zdravím. V 71 letech se vydal na Lysou horu. Výstup na vrchol není nepochybně jednoduchý a ne každý to zvládne. V tomto věku jde určitě o obdivuhodnou záležitost. Andrej Babiš to prostě zvládl, je to pašák. Když jsem si ale prohlížel fotografie z jeho výstupu a podíval se i na videa, zjistil jsem, že šlo spíše o mediální estrádu než o to, aby překonal sám sebe a dokázal si, že na to má. Lidé na sociálních sítích premiéra a ministra sociálních věcí Juchelku nijak nešetří a divit se jim moc nelze.
Andrej Babiš

Andrej Babiš

Zdroj: Andrej Babiš/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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