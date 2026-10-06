Katalánsko o víkendu smetly bleskové povodně, nyní se jich bojí velká evropská metropole

Katalánsko o víkendu smetly bleskové povodně, nyní se jich bojí velká evropská metropolePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Katalánsko o víkendu smetly bleskové povodně, nyní se jich bojí velká evropská metropoleZdroj: depositphotos.com
Článek byl publikován 06.10.2026 17:29
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