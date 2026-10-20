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Kam na procházku mezi sídlišti? Hradec chce postupně vylepšit Central Park

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Cesty pro procházky, několik nových herních prvků i místa k odpočinku. Hradec má hotový plán rozvoje Central Parku mezi Moravským Předměstím, Třebší a Novým Hradcem. Úpravy chce dělat postupně a zachovat přitom přírodní charakter místa. Schodiště Zámeček už je opravené.
Kam na procházku mezi sídlišti? Hradec chce postupně vylepšit Central Park

Kam na procházku mezi sídlišti? Hradec chce postupně vylepšit Central Park

Zdroj: Město Hradec Králové
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 08:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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