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Novotný přiznal škody za desítky milionů kvůli Kinclovi a Humburgerovi. Zápas má nový termín, ale smlouvy chybí

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Na vážení v Karlových Varech scházelo 0,6 kg. O den později zůstal program turnaje bez hlavního zápasu a promotér pak mluvil o penězích, které už nikdo nevrátí.
Novotný přiznal škody za desítky milionů kvůli Kinclovi a Humburgerovi. Zápas má nový termín, ale smlouvy chybí

Novotný přiznal škody za desítky milionů kvůli Kinclovi a Humburgerovi. Zápas má nový termín, ale smlouvy chybí

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 13:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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