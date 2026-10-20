Novotný přiznal škody za desítky milionů kvůli Kinclovi a Humburgerovi. Zápas má nový termín, ale smlouvy chybí

Druhý pokus na váze ukázal 85,0 kg a pod limit střední váhy do 84,4 kg se Dominik Humburger už nedostal. Patrik Kincl za změněných podmínek odmítl nastoupit a z hlavního zápasu večera zbyla v programu prázdná kolonka. Promotér Ondřej Novotný pak před novináři mluvil o investici, která podle něj přišla vniveč, a zároveň o náhradním termínu. Redakce MMAmag proto postavila jeho slova o domluvě vedle toho, co o lednovém turnaji v Liberci uvádí oficiální stránka organizace OKTAGON MMA.
600 gramů, kvůli kterým zhasl hlavní zápas
Veřejné vážení proběhlo 16. října 2026, turnaj OKTAGON 95 odstartoval v karlovarské aréně o den později. Humburger šel na váhu dvakrát: nejdřív 85,8 kg, pak 85,0 kg. Z výsledků vážení, které zveřejnil slovenský Sportnet, redakce MMAmag spočítala, že mezi oběma pokusy shodil 0,8 kg, a přesto mu k limitu zbývalo 0,6 kg (600 gramů).
|Údaj
|Hodnota
|Rozdíl proti limitu
|limit střední váhy
|84,4 kg
|nic
|první pokus
|85,8 kg
|+1,4 kg
|druhý pokus
|85,0 kg
|+0,6 kg
O titul nešlo, v sázce byla pozice v titulové frontě. Kincl, 37letý český bojovník ve střední váze do 84,4 kg s bilancí 30-12-0, je na oficiálním profilu organizace veden jako dvojka divize a podle upoutávky OKTAGONU k turnaji držel pás střední váhy 959 dní, nejdéle v historii organizace. Humburger, 30letý Čech ve stejné kategorii s bilancí 12-3-0, je vedený jako trojka. Na tiskové konferenci po turnaji pak Novotný řekl, kolik ta chyba na váze podle něj organizaci stála.
Promotér, kterému shořely miliony a stejně nikomu neutrhl hlavu
Vlastní vyčíslení škody organizace, která pořádá turnaje smíšených bojových umění, nezveřejnila. Mluvil o něm jen její promotér. Web Fights.cz, který 19. října 2026 přepsal Novotného vystoupení z tiskové konference po OKTAGONU 95, cituje jeho slova: „Investovali jsme do toho možná i desítky milionů korun a přišli jsme o ně. Byl bych špatný promotér, kdybych to tak nechal být“.
Druhá věta téhož muže zní úplně jinak. O obou bojovnících podle stejného přepisu řekl: „Já je nebudu soudit… Nikdo z nás nemá všechny dny v práci stoprocentní“. Promotér, kterému podle vlastních slov shořela kampaň i produkce, tedy odmítl veřejně určit viníka.
Kontrast je o to ostřejší, že ještě před turnajem organizace duel ve své oficiální upoutávce prodávala jako největší český zápas, jaký střední váha nabízí, a jako souboj dvojky s trojkou o cestu k titulové šanci. Po turnaji mluvil její šéf o ztracených penězích. Novotný zároveň prozradil, kde a kdy by chtěl zrušený duel odehrát znovu, a právě tam začínají potíže.
Liberec v kalendáři je, jména Kincla a Humburgera na něm zatím ne
„Je asi fér říct, že jsme domluveni,“ prohlásil Novotný podle přepisu Fights.cz o jednání s oběma bojovníky. Vzápětí si sám přibrzdil: „Dokud není inkoust na papíře, není nic“. Jinými slovy: dohoda ano, podpisy ne. Televize iSport TV 18. října 2026 uvedla, že podle Novotného se zápas odehraje na jiné akci; podle Fights.cz zmínil lednový turnaj v Liberci.
Na oficiální stránce turnaje OKTAGON 102 redakce MMAmag k 20. říjnu 2026 jméno Kincla ani Humburgera nenašla. Akce samotná existuje: 30. ledna 2027, liberecká aréna, vstupenky v prodeji, zveřejněná karta zápasů. Duel dvojky s trojkou střední váhy na ní uvedený není. Zápas tedy zatím ohlásil ústně promotér, organizace ho oficiálně nepotvrdila.
Oznámení není zápas
GLOSA V MMA se termíny slibují snadněji, než se podepisují. Promotér má důvod mluvit o domluvě hned, dokud téma žije mezi fanoušky, a fanoušek má důvod tomu věřit, protože chce zápas vidět. Mezi obojím leží nudný papír, který rozhoduje.
Novotného věta o inkoustu je proto poctivější než většina ohlášení, která se na scéně prodávají jako hotová věc. Řekl nahlas, že nic není jisté. Co bude v lednu platit, ukáže až karta zápasů, ne tisková konference.
Na druhý pokus si fanoušci počkají skoro čtvrt roku
Mezi zrušeným zápasem 17. října 2026 a lednovým večerem 30. ledna 2027 leží 105 dní; plyne to z termínů obou turnajů na stránkách organizace, do kterých redakce MMAmag nahlédla. Vstupenky na liberecký turnaj prodává Ticketportal, přenosy organizace nabízí přes OKTAGON TV, kde je podle stránky OKTAGON Pass k 20. říjnu 2026 uvedena zvýhodněná cena 319 Kč při automatickém nákupu.
Příběhově by Liberec seděl: organizace Humburgera ve svém materiálu z 12. října 2026 představila jako četaře a vojáka z Liberce. Jenže dokud nebude inkoust na papíře, zůstává 600 gramů z Karlových Varů jediným číslem, které v téhle kauze opravdu platí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka