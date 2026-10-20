Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Starosta Vrchlabí žádá odvolání ředitele KRNAP. Varuje před rozpadem správy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Předseda Svazku měst a obcí Krkonoše, vrchlabský starosta a senátor Jan Sobotka (za STAN) vyzval k odvolání ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petra Moravce. Mezi důvody uvedl ztrátu důvěry zaměstnanců či ohrožení fungování správy parku.
Starosta Vrchlabí žádá odvolání ředitele KRNAP. Varuje před rozpadem správy

Starosta Vrchlabí žádá odvolání ředitele KRNAP. Varuje před rozpadem správy

Zdroj: KRNAP
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 10:17

Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Josefov si zahrál válečné Brno. Poznali jste ho v dramatu Gerta Schnirch?
Josefov si zahrál válečné Brno. Poznali jste ho v dramatu Gerta Schnirch?
Kam na procházku mezi sídlišti? Hradec chce postupně vylepšit Central Park
Kam na procházku mezi sídlišti? Hradec chce postupně vylepšit Central Park

Cesty pro procházky, několik nových herních prvků i místa k odpočinku. Hradec má hotový plán rozvoje...

Až 300 tisíc za slib, že budou léčit v kraji. Mediky mají přilákat stipendia
Až 300 tisíc za slib, že budou léčit v kraji. Mediky mají přilákat stipendia

Na stipendia pro studenty lékařských fakult uvolnil Královéhradecký kraj šest milionů korun, stejně jako...

Ze starého trička může být stůl. Kam putuje oblečení z kontejnerů?
Ze starého trička může být stůl. Kam putuje oblečení z kontejnerů?

Co se stane s tričkem, které odnesete do kontejneru na textil? V Diakonii Broumov může najít dalšího...

V hradecké Roudničce vznikl mezi golfem a rybníkem nový kapesní park
V hradecké Roudničce vznikl mezi golfem a rybníkem nový kapesní park

Zanedbaný prostor na hrázi v Roudničce se proměnil v místo pro odpočinek a procházky. Vznikl tu nový...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.