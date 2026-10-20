Starosta Vrchlabí žádá odvolání ředitele KRNAP. Varuje před rozpadem správy

Vyplynulo to z dnešního prohlášení před novináři za účasti starostky Mladých Buků a bývalé poslankyně STAN Lucie Potůčkové a starosty Horní Branné na Semilsku Luboše Zimmermanna (nez). Vyjádření Moravce a ministerstva životního prostředí ČTK zjišťuje.
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Petr Moravec ve funkci nahradil bývalého ředitele Správy KRNAP Robina Böhnische, kterého ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) odvolal v březnu. Pedagog trutnovské lesnické akademie Moravec je v čele Správy KRNAP od června.
"Vyzývám pana ředitele, aby odstoupil nebo aby byl odvolán panem ministrem z toho důvodu, že nekomunikuje o personálních změnách, jak dovnitř úřadu, tak navenek, ohrožuje to do budoucna fungování správy národního parku. Navržená personální změna může vést k tomu, že úřad bude nekompetentní," řekl Jan Sobotka. Podotkl, že nejde o názor všech členů svazku krkonošských měst a obcí.
Podle něj chystané kroky ředitele Správy KRNAP jsou snahou o personální a ekonomickou destrukci národního parku. Obává se, že to povede k rozpadu spolupráce správy parku s obcemi, oslabení turistického ruchu či ke ztrátě důvěry obcí ve správu parku. Podle Sobotky hrozí i zrušení některých muzeí správy parku.
"Po třiceti letech se jedná o největší ohrožení Krkonošského národního parku," řekl na dotaz ČTK Sobotka.
Podle Sobotky už ze Správy KRNAP odcházejí odborníci. Výpověď podal na konci srpna neúspěšný kandidát na ředitele a dosavadní vedoucí oddělení projektového řízení správy Josef Taláb. Byl v trojici finalistů výběrového řízení na ředitele správy parku. Jako důvody v tiskovém prohlášení Taláb uvedl ztrátu důvěry v ředitele parku a nesoulad s formou a stylem řízení organizace.
"Za těchto okolností již nejsem schopen loajálně reprezentovat rozhodnutí osoby v čele organizace, neboť se zásadně rozcházejí s mými profesními hodnotami a principy, za kterých jsem schopen nadále odvádět kvalitní práci. Současně nabývám dojmu, že se přestávají prosazovat oprávněné zájmy Správy KRNAP navenek i uvnitř organizace," uvedl Taláb. Na dotaz novinářů dnes řekl, že atmosféra ve Správě KRNAP není dobrá a klesá zvenčí důvěra ve správu parku.
Krkonošský národní park je nejstarším národním parkem v ČR. Byl založen v roce 1963 a má 55 tisíc hektarů. Zahrnuje významnou část horského masivu Krkonoš v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou.