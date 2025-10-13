Tato barva vlasů ubere až 10 let: Kadeřníci ji doporučují ženám po padesátce

Tato barva vlasů ubere až 10 let: Kadeřníci ji doporučují ženám po padesátcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tato barva vlasů ubere až 10 let: Kadeřníci ji doporučují ženám po padesátceZdroj: -
Článek byl poprvé publikován 13.10.2025 03:18
Poslední aktualizace: 20.10.2026 13:06
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Proč vlasy s věkem šedivějí a proč každý jinak
Barva vlasů vzniká díky melaninu, který do rostoucího vlasu dodávají pigmentové buňky ve vlasovém folikulu. Jak stárneme, jejich schopnost vytvářet pigment postupně klesá a některé folikuly nakonec začnou produkovat vlas téměř bez barviva.
Proto šedivění nevypadá u každého stejně. Ve skutečnosti často nejde o jeden šedý vlas, ale o směs stále pigmentovaných a už bílých vlasů, která z dálky vytváří šedý odstín.
Velkou roli hraje genetika. Někomu se první šediny objeví už poměrně mladému, zatímco jiný si výraznou část původní barvy uchová mnohem déle. Na procesu se podílí také stárnutí samotných pigmentových buněk, oxidační stres a postupné vyčerpávání jejich zásoby ve folikulu.
Neexistuje proto univerzální věk, kdy by člověk „měl“ začít šedivět. Stejně jako původní barva vlasů je i tempo jejího úbytku do značné míry individuální biologická vlastnost.
Zdroje:
- PubMed – Genetics of hair graying with age https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37276979/
- PubMed – The biology of human hair greying https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32965076/
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