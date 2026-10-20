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Až 300 tisíc za slib, že budou léčit v kraji. Mediky mají přilákat stipendia

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Na stipendia pro studenty lékařských fakult uvolnil Královéhradecký kraj šest milionů korun, stejně jako loni. Cílem je udržet budoucí lékaře v regionu, v některých oborech jich je nedostatek. Studenti posledních ročníků lékařských fakult mohou získat podle specializace až 300 tisíc korun.
Až 300 tisíc za slib, že budou léčit v kraji. Mediky mají přilákat stipendia

Až 300 tisíc za slib, že budou léčit v kraji. Mediky mají přilákat stipendia

Zdroj: Canva
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 07:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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