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V Kostelci zemřela žena po napadení. Policisté zadrželi jejího manžela

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Žena v Kostelci nad Orlicí dnes zemřela po fyzickém napadení. Na pomoc vyrazilo pět posádek záchranářů včetně letecké služby, zachránit se ji ale nepodařilo. Policisté na místě zadrželi jejího šestačtyřicetiletého manžela, kterého podezírají z jejího usmrcení.
V Kostelci zemřela žena po napadení. Policisté zadrželi jejího manžela

V Kostelci zemřela žena po napadení. Policisté zadrželi jejího manžela

Zdroj: Jan Luxík
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 12:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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