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Toto je svatební fotografie Patrasové a Slováčka z roku 1983. Podívejte, jak ještě byli mladí a šťastní

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Bylo jaro roku 1983. Praha se probouzela po dlouhé zimě a v jednom z jejích sálů si Dagmar Patrasová a Felix Slováček řekli své ano. Na svatební fotografii stojí vedle sebe, mladí a šťastní. Je v ní klid, jistota a obyčejná radost, která se nedá napodobit. Tehdy patřili mezi nejznámější osobnosti české kultury, přesto jejich svatba působí skromně a upřímně.
Pár, který napsal jeden z nejdelších příběhů českého showbyznysu

Pár, který napsal jeden z nejdelších příběhů českého showbyznysu

Zdroj: Dagmar Patrasová a Felix Slováček společně na veřejné akci
Doba čtení 4 min

Článek byl poprvé publikován 22.10.2025 10:51

Poslední aktualizace: 20.10.2026 13:07

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Československé svatby před čtyřiceti lety vypadaly jinak než ty dnešní

Svatba v Československu na začátku 80. let byla často podstatně méně individualizovaná než dnešní obřady. Velká část párů volila civilní obřad v obřadní síni a následnou hostinu v restauraci, kulturním domě nebo doma.

Také svatební móda podléhala tehdejší nabídce. Šaty se často půjčovaly, přešívaly nebo šily na zakázku a mnohem menší byl výběr dekorací, květin či profesionálních služeb, které dnes tvoří samostatný svatební průmysl.

Změnilo se ale i to, kdy lidé vstupují do manželství. V 80. letech se Češi běžně ženili a vdávali výrazně mladší než dnes. Od té doby se první sňatek posunul do vyššího věku a zároveň výrazně přibylo párů, které spolu před svatbou dlouhodobě žijí.

Staré svatební fotografie proto nejsou zajímavé jen účesy a oblečením. Zachycují také dobu, kdy manželství přicházelo v životě zpravidla dříve a samotná svatba měla mnohem jednotnější podobu.


Zdroje:

  1. Český statistický úřad – Sňatky a rozvody https://csu.gov.cz/snatky-a-rozvody
  2. Český statistický úřad – Demografická ročenka České republiky https://csu.gov.cz/demograficka-rocenka-ceske-republiky


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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIP show

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