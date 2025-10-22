Toto je svatební fotografie Patrasové a Slováčka z roku 1983. Podívejte, jak ještě byli mladí a šťastní

Toto je svatební fotografie Patrasové a Slováčka z roku 1983. Podívejte, jak ještě byli mladí a šťastníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pár, který napsal jeden z nejdelších příběhů českého showbyznysuZdroj: Dagmar Patrasová a Felix Slováček společně na veřejné akci
Článek byl poprvé publikován 22.10.2025 10:51
Poslední aktualizace: 20.10.2026 13:07
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Československé svatby před čtyřiceti lety vypadaly jinak než ty dnešní
Svatba v Československu na začátku 80. let byla často podstatně méně individualizovaná než dnešní obřady. Velká část párů volila civilní obřad v obřadní síni a následnou hostinu v restauraci, kulturním domě nebo doma.
Také svatební móda podléhala tehdejší nabídce. Šaty se často půjčovaly, přešívaly nebo šily na zakázku a mnohem menší byl výběr dekorací, květin či profesionálních služeb, které dnes tvoří samostatný svatební průmysl.
Změnilo se ale i to, kdy lidé vstupují do manželství. V 80. letech se Češi běžně ženili a vdávali výrazně mladší než dnes. Od té doby se první sňatek posunul do vyššího věku a zároveň výrazně přibylo párů, které spolu před svatbou dlouhodobě žijí.
Staré svatební fotografie proto nejsou zajímavé jen účesy a oblečením. Zachycují také dobu, kdy manželství přicházelo v životě zpravidla dříve a samotná svatba měla mnohem jednotnější podobu.
Zdroje:
- Český statistický úřad – Sňatky a rozvody https://csu.gov.cz/snatky-a-rozvody
- Český statistický úřad – Demografická ročenka České republiky https://csu.gov.cz/demograficka-rocenka-ceske-republiky
Vlasta Parkanová celá dlouhá léta patřila mezi nejznámější české političky. Pak ale přišla kauza CASA a s...
Konec roku bývá náročný – přípravy na svátky a dotahování v práci, ale tento pátek patří jen vám a...
Také letos nemohl v českém programu chybět legendární Český slavík, tedy udílení cen nejoblíbenějším...
Dnes večer vás oči nenechají kouknout ani na vteřinku jinam. Absolutní jednička mezi Francouzskými...
Magazín, který bere čtenáře přímo do centra dění – ať už jde o červený koberec, zákulisí televizních show, hudební scény nebo nečekané momenty ze života známých osobností. Články přinášejí aktuální novinky, drby, rozhovory i zajímavosti, které se k fanouškům běžně nedostanou. Obsah se nebojí být...Všechny články tohoto autora →