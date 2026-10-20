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Čtyři body za pět zápasů. Filip Ahl se v Motoru rozjíždí

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Zatímco v hostující kabině doznívají vítězné oslavy, v té domácí je ticho. Soustředěné ticho. Nikdo nepanikaří. Ani k tomu není důvod. Motor prohrál na domácím ledě poprvé v sezóně. Přesně v takovém rozpoložení se potkáváme s Filipem Ahlem, nejlepším hráčem utkání v barvách jihočeského celku.
Čtyři body za pět zápasů. Filip Ahl se v Motoru rozjíždí

Čtyři body za pět zápasů. Filip Ahl se v Motoru rozjíždí

Zdroj: Banes Motor České Budějovice
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 20.10.2026 13:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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