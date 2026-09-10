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Když tě někdo miluje, ale neumí být partnerem: proč samotný cit někdy nestačí

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Možná tě opravdu miluje. Možná mu chybíš, když odejdeš, a možná pláče stejně jako ty, když se po další hádce rozejdete.
Když tě někdo miluje, ale neumí být partnerem: proč samotný cit někdy nestačí

Když tě někdo miluje, ale neumí být partnerem: proč samotný cit někdy nestačí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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