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Tohle diváci Ano, šéfe! v televizi neviděli: Po Pohlreichově odjezdu přišly spory i nepříjemná ztrátaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Návštěva Zdeňka Pohlreicha měla restauraci Malý Janek v Jincích pomoci nastartovat, po natáčení ale přišly další změny. Z podniku odešel kuchař Zdeněk i majitelův syn Tomáš a zmizelo také ocenění, které restaurace v pořadu získala.
Tohle diváci Ano, šéfe! v televizi neviděli: Po Pohlreichově odjezdu přišly spory i nepříjemná ztráta
Zdroj: TV Prima
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