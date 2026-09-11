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Od kouče Slavie Trpišovského přišla po ráně v Lize mistrů pochvala. Mrzely ho nevyužité šance

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Slavia vedla v Edenu dvakrát, od 49. minuty hrála v deseti, a přesto prohrála 2:3 po dvou gólech Lens v nastavení.
Od kouče Slavie Trpišovského přišla po ráně v Lize mistrů pochvala. Mrzely ho nevyužité šance

Od kouče Slavie Trpišovského přišla po ráně v Lize mistrů pochvala. Mrzely ho nevyužité šance

Zdroj: SK Slavia Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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