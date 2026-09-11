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Nenajdete doma ve skříni tenhle starý ubrus? Sběratelé z Německa za ně teď platí až 6 000 Kč

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Ve spodní zásuvce prádelníku po babičce leží možná víc než jen kus […]
Nenajdete doma ve skříni tenhle starý ubrus? Sběratelé z Německa za ně teď platí až 6 000 Kč

Nenajdete doma ve skříni tenhle starý ubrus? Sběratelé z Německa za ně teď platí až 6 000 Kč

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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