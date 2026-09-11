Malá destička za pár stovek odhalí, které USB kabely v šuplíku jsou k ničemu. Výsledek vás překvapí

Tou „malou destičkou“ je Treedix USB Cable Tester Board, kompaktní deska plošných spojů s akrylátovým krytem, 24 LED diodami a sadou portů pokrývající prakticky všechno, co vám doma může ležet v šuplíku: USB Type-C, Type-A, Type-B, Micro-B, Mini-B i Lightning. Stačí zapojit oba konce kabelu do odpovídajících konektorů, zapnout napájení z knoflíkové baterie CR2032 a sledovat, které diody se rozsvítí. Každá LED odpovídá jednomu vodiči uvnitř kabelu. Pokud svítí jen napájecí linky VBUS a GND, máte v ruce kabel, který umí jen nabíjet, data tudy neprojdou. Rozsvítí-li se i datové páry D+/D−, kabel zvládne přenos souborů. A když některá dioda zůstane zhaslá tam, kde svítit má, vodič je přerušený. Kabel je k ničemu. Originální Treedix stojí na webu výrobce v přepočtu asi 350 Kč, ale na českém trhu se dají sehnat funkčně podobné testery už od 173 Kč. Překvapivé přitom není, že nějaký kabel nefunguje, překvapivé je, kolik vizuálně naprosto totožných USB-C kabelů má uvnitř úplně jiné schopnosti.
Proč stejné kabely nejsou stejné
Organizace
USB-IF to říká přímo: ne všechny USB-C kabely mají stejné schopnosti, přestože konektor vypadá identicky. USB-C je totiž jen typ zástrčky, ne automaticky záruka rychlosti nebo výkonu. Levný USB-C kabel z balení příslušenství k powerbance může být omezený na USB 2.0 s maximem 480 Mb/s a bez podpory videa. Dražší kabel ze stejného šuplíku zvládne USB 3.2, Thunderbolt nebo Power Delivery pro nabíjení notebooku.
Rozdíl je fyzický, uvnitř kabelu prostě chybí vodiče. USB 2.0 Type-C kabel nemá implementované vysokorychlostní TX/RX páry ani SBU linky potřebné pro alternativní režimy, jako je DisplayPort. A přesně tohle testovací destička odhalí: pokud se po zapojení rozsvítí jen základní čtveřice LED, máte v ruce USB 2.0 kabel. Pokud svítí i vysokorychlostní páry, kabel umí víc.
Apple to ukazuje na vlastních produktech: jejich USB-C Charge Cable zvládne jen 480 Mb/s a žádné video, zatímco Thunderbolt 3 kabel se stejným konektorem umí obojí. Co destička umí a co ne
Treedix USB Cable Tester je v jádru nástroj na test spojitosti pinů. Nic víc, nic míň. Pro rychlé roztřídění obsahu šuplíku je to přesně to, co potřebujete:
Charge-only kabel – svítí jen VBUS a GND, datové linky zůstávají tmavé. Datový USB 2.0 kabel – přibydou D+ a D−. Rychlejší kabel (USB 3.x) – rozsvítí se i TX/RX páry a případně SBU/CC linky. Vadný kabel – některá očekávaná LED nesvítí, nebo naopak svítí nečekaný vzor signalizující zkrat.
Laik nepotřebuje znát celý pinout USB-C konektoru. Stačí si zapamatovat jednoduché pravidlo: čím víc diod svítí, tím schopnější kabel máte. A pokud něco nesvítí tam, kde by mělo, kabel patří do koše.
Důležité je ale vědět, kde jsou hranice. Výrobce v
manuálu výslovně uvádí, že tester neměří výkonovou kapacitu kabelu; neřekne vám, kolik wattů kabel skutečně utáhne, nerozpozná konkrétní protokol rychlonabíjení a nepřečte eMarker čip v USB-C kabelu. Taky ho nesmíte zapojovat mezi telefon a počítač jako průchozí adaptér; deska je navržená čistě pro izolovaný test kabelu bez připojených zařízení. Kde koupit a za kolik
Původní nabídka na Amazonu, která kolovala internetem, už nemusí být aktuální. Naštěstí se na českém trhu dá podobný tester sehnat bez čekání na zásilku ze zámoří. Přehled dostupných variant k září 2026:
Produkt Obchod Cena Poznámka Tester kabelů typu DT3 Allegro od 173 Kč Lightning, USB-C, Micro USB; menší a jednodušší Mechanic DT3 FixShop 206 Kč Skladem, tři typy konektorů Generický USB Cable Tester Kaufland.cz od 522 Kč Ověřená recenze chválí jednoduchost, chybí český návod Treedix originál Allegro od 1 040 Kč 24 LED, nejširší pokrytí konektorů včetně Type-B a Mini-B
Nejlevnější varianty pod 250 Kč zvládnou základní třídění běžných kabelů (Lightning, USB-C, microUSB). Pokud ale máte doma i starší Type-B kabely od tiskáren nebo Mini-B od foťáků a chcete plný 24pinový rozklad USB-C, originální Treedix deska za tisícovku nabídne víc.
Kdy sáhnout po něčem lepším
Pro třídění šuplíku je LED destička naprosto dostačující. Jenže pokud potřebujete vědět, jestli kabel utáhne 100W nabíjení notebooku, jaký protokol Power Delivery podporuje nebo co říká eMarker čip, potřebujete jinou kategorii přístroje. Typickým zástupcem je
POWER-Z KM003C, plnohodnotný USB-C analyzér, který měří napětí a proud až do 50 V / 6 A, rozpoznává PD 3.2, QC a další protokoly a umí přečíst eMarker. Na Heurece startuje od 2 351 Kč. Je to jiná liga, ale taky jiná cenová kategorie.
Podle nás dává pro většinu domácností smysl začít tou levnou destičkou. Roztřídíte kabely na funkční datové, funkční nabíjecí a vadné. Ty vadné vyhodíte, nabíjecí si označíte a datové konečně budete mít po ruce, až budete potřebovat přenést fotky nebo připojit externí disk. Teprve pokud zjistíte, že vám záleží na konkrétních wattech a protokolech, má smysl investovat do analyzéru.
Pár stovek za plastovou destičku s diodami nezní jako zásadní investice. Ale ten moment, kdy zjistíte, že polovina vašich USB-C kabelů neumí nic víc než nabíjet, vám ušetří hodiny hledání, proč se telefon nepřipojí k počítači nebo proč externí SSD přenáší data rychlostí šneka.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík