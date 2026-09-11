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Malá destička za pár stovek odhalí, které USB kabely v šuplíku jsou k ničemu. Výsledek vás překvapí

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Jednoduchá testovací deska s LED diodami za pár stovek dokáže během sekund ukázat, jestli USB kabel přenáší data, jen nabíjí, nebo je rovnou na vyhození.
Treedix USB kabelový tester s LED

Treedix USB kabelový tester s LED

Zdroj: Treedix
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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