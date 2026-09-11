Papriky obsypané květy v září vypadají skvěle, ale rostlina se vyčerpává zbytečně. Stačí jeden zásah a plody konečně dorostou

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Papriky obsypané květy v září vypadají skvěle, ale rostlina se vyčerpává zbytečně. Stačí jeden zásah a plody konečně dorostouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Paprika obsypaná květy v září vypadá skvěle, jenže právě ty květy kradou energii plodům, které ještě stihnou dozrát. Jeden pozdně sezonní zásah to dokáže otočit.
Zelená paprika a květy
Zdroj: Foto: Pixabay
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