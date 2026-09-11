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Kolik peněz bere měsíčně zastupitel krajského města? Čísla jsou dostupná každému veřejně

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Kolik dostane člověk za to, že spolurozhoduje o rozpočtu velkého města v řádu miliard? Odpověď se liší mnohem víc, než většina lidí tuší, a co je nejlepší, nikdo ji před vámi nemusí tajit. Všechny částky totiž vycházejí ze zákona a z veřejných usnesení radnic, takže si je dokáže dohledat úplně každý. Uvolněný, nebo neuvolněný. Tenhle […]
Kolik peněz bere měsíčně zastupitel krajského města? Čísla jsou dostupná každému veřejně

Kolik peněz bere měsíčně zastupitel krajského města? Čísla jsou dostupná každému veřejně

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