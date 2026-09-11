Kolik peněz bere měsíčně zastupitel krajského města? Čísla jsou dostupná každému veřejně

Kolik dostane člověk za to, že spolurozhoduje o rozpočtu velkého města v řádu miliard? Odpověď se liší mnohem víc, než většina lidí tuší, a co je nejlepší, nikdo ji před vámi nemusí tajit. Všechny částky totiž vycházejí ze zákona a z veřejných usnesení radnic, takže si je dokáže dohledat úplně každý.
Uvolněný, nebo neuvolněný. Tenhle rozdíl rozhoduje o všem
Než se dostaneme ke konkrétním číslům, je potřeba pochopit jeden zásadní pojem. Zastupitel může svou funkci vykonávat buď uvolněně, nebo neuvolněně, a právě to určuje, jestli bere plnohodnotný plat, nebo spíš přivýdělek.
Uvolněný zastupitel bere funkci jako svou hlavní práci a věnuje se městu na plný čas. Město mu za to platí pevnou měsíční odměnu danou zákonem. Uvolnění bývají typicky primátor, jeho náměstci a část radních.
Přečtěte si také: Turisté zvolili nejlepší česká jídla z masa: nechybí klobásy ani salámy
Neuvolněný zastupitel se scházení účastní při svém zaměstnání nebo podnikání. Za funkci mu patří jen dílčí odměna a k jednání ho zaměstnavatel musí uvolnit tak, aby o mzdu nepřišel. Kdo podniká na sebe, dostane od města náhradu ušlého výdělku.
Řadový zastupitel bere řádově tisíce korun
Většina lidí si pod slovem zastupitel představí právě řadového člena bez další funkce. A tady čekají nejnižší čísla. Ve velkém krajském městě se jeho měsíční odměna v roce 2026 pohybuje zhruba kolem 4 000 až 5 000 korun, tedy o celý řád níž než odměna primátora.
Navíc jde jen o horní hranici. Kolik z toho člen nakonec dostane, si odhlasují sami zastupitelé na začátku volebního období, a klidně schválí i míň. Neuvolněný člen bez funkce tak teoreticky nemusí dostat vůbec nic, jedinou výjimkou je neuvolněný starosta, kterému zákon určitou odměnu garantuje. Kdo navíc vede některý z výborů nebo komisí, dostane o něco víc.
Přečtěte si také: Úřad varuje seniory: dejte si pozor na podvod s důchodem. Slíbí vám peníze, ale oberou vás Primátor velkého města přesáhne 160 tisíc
Úplně jiná liga jsou uvolnění funkcionáři. Odměna se u nich počítá stejně, jenže výsledek dostávají v plné výši. Následující orientační částky platí pro rok 2026.
Funkce Statutární město (100 až 200 tisíc obyvatel) Brno a Ostrava (nad 200 tisíc) Uvolněný primátor kolem 137 000 Kč kolem 166 200 Kč Uvolněný náměstek primátora kolem 120 600 Kč kolem 146 200 Kč Uvolněný člen rady kolem 106 800 Kč kolem 129 600 Kč Řadový zastupitel (maximum) kolem 4 100 Kč kolem 5 000 Kč
Platí jednoduché pravidlo, že čím větší město, tím vyšší odměna. Nejvýš jsou na tom šéfové Brna a Ostravy, kde se odměna primátora blíží 166 000 korun měsíčně. V menších krajských městech jsou částky o kus nižší, protože se odvíjejí od počtu obyvatel.
Přečtěte si také: Kam vyrazit v září na dovolenou. Na Krétě je teplo i na podzim, ale ceny tam už klesají Jak se odměny počítají a proč rostou každý rok
Celý systém je jednodušší, než se zdá. Konkrétní částka vznikne tak, že se takzvaná základna vynásobí koeficientem, který je přiřazený ke každé funkci a velikosti obce. Tyto koeficienty najdete v příloze zákona o obcích a roky se nemění.
Výše odměny vzniká vynásobením zákonné základny koeficientem dané funkce a s růstem průměrné mzdy stoupá každý rok. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Co se mění, je právě základna. Odpovídá průměrné hrubé mzdě za první pololetí předchozího roku a každý rok ji vyhlašuje ministerstvo vnitra. V roce 2026 dosahuje 48 147 korun. Protože mzdy v Česku rostou, zvedají se automaticky i odměny zastupitelů, aniž by o tom kdokoli musel zvlášť hlasovat.
Přepočet přes koeficienty platí od roku 2024. Dřívější nařízení vlády s pevně danými částkami totiž zrušil Ústavní soud a poslanci pravidla přesunuli přímo do zákona o obcích.
Přečtěte si také: Za sluneční brýle při řízení můžete dostat pokutu až 5 000 Kč. Většina Čechů to vůbec neví Kde si čísla najdete sami
Nadpis slibuje, že jsou údaje veřejné, a je to pravda do posledního detailu:
koeficienty jsou součástí zákona; výši základny vyhlašuje ministerstvo ve Sbírce zákonů; odměny neuvolněných zastupitelů schvaluje každé město usnesením, které musí zveřejnit.
Stačí tedy otevřít zápis z ustavujícího zasedání vašeho zastupitelstva, nebo si částku spočítat sami z koeficientu a základny. Kromě samotné odměny mohou zastupitelé dostat i některé příspěvky, například na vzdělávání nebo pojištění spojené s funkcí, a za splnění mimořádných úkolů také jednorázovou mimořádnou odměnu. I tyto částky ale zastupitelstvo schvaluje veřejně.
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejlepší město na žití v České republice v roce 2025. Je tu levno i bezpečno
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128, https://www.finance.cz/clanky/553474-o-kolik-se-zvysi-odmeny-zastupitelu-v-roce-2026/, https://www.poradnaproobce.cz/komunalni-volby-2026/zastupitel/vyse-odmeny-zastupitele, https://www.epravo.cz/top/clanky/novela-zakona-o-obcich-prehled-nejzasadnejsich-zmen-117331.html, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-318