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Nemáte doma tyhle staré šálky na kávu. Sběratelé po nich šílí a nabízí za ně i 13 000 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Starý porcelán znovu zažívá slávu a sběratelé kvůli němu prohledávají bazary i […]
Nemáte doma tyhle staré šálky na kávu. Sběratelé po nich šílí a nabízí za ně i 13 000 Kč
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