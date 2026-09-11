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Lela chce od Karlose 150 tisíc měsíčně. Prozradila částku na každé dítě

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Finanční otázky mezi Lelou Ceterovou a Karlosem Vémolou zůstávají jedním z hlavních témat jejich odloučení. Trojnásobná maminka nyní veřejně řekla, jakou částku by si představovala jako měsíční příspěvek na jejich společné děti. Celkově jde o 150 tisíc korun.
Lela chce od Karlose 150 tisíc měsíčně. Prozradila částku na každé dítě

Lela chce od Karlose 150 tisíc měsíčně. Prozradila částku na každé dítě

Zdroj: nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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