Nejoblíbenější živý plot v Česku je ve Švýcarsku zakázaný od září 2024. Důvod překvapí i zkušené zahrádkáře

Rozhodnutí švýcarského federálního úřadu pro životní prostředí nepřišlo přes noc. Cesta k němu trvala nejméně osm let, od národní strategie proti invazním nepůvodním druhům z roku 2016 přes veřejnou konzultaci v roce 2019 až po konečné zařazení bobkovišně do přílohy 2.2 vyhlášky o nakládání s organismy. Důvod netkví v jedovatosti ani ve vzhledu keře. Problém začíná ve chvíli, kdy se oblíbená zahradní dřevina přelije přes plot a obsadí lesní podrost. Právě to se v západní Evropě děje stále častěji, a české zahrady u lesních okrajů zatím nikdo nehlídá.
Proč Švýcarsko sáhlo po zákazu bobkovišně
Federální úřad pro životní prostředí (FOEN) zařadil bobkovišeň mezi invazní nepůvodní rostliny, které nesmějí být „uváděny do oběhu“. V praxi to znamená konec prodeje v zahradnictvích, zákaz darování sousedovi přes plot i blokaci dovozu ze zahraničí. Celní správa může podezřelou zásilku zadržet, dokud úřad nerozhodne o dalším postupu.
Stávající keře na soukromých zahradách ovšem nikdo plošně likvidovat nemusí. Majitelé je smějí dál pěstovat i zastřihávat, mají ale povinnost zabránit nekontrolovanému šíření. Švýcarský režim tedy cílí na přísun nových jedinců do krajiny, zatímco u těch starých spoléhá na odpovědnost vlastníka.
Bobkovišeň přitom nezůstala jedinou postiženou dřevinou. Ve stejné vlně regulace skončily na seznamu i komule Davidova, čínská konopná palma a paulovnie plstnatá; vesměs okrasné druhy, které si většina zahrádkářů spojuje s dekorativní funkcí, nikoliv s ekologickým rizikem.
Jak zahradnická přednost mění lesní podrost
Rychlý růst dvacet až čtyřicet centimetrů ročně, tolerance stínu i plného slunce, celoroční olistění, snadná regenerace po řezu a minimální nároky na údržbu; přesně tyto vlastnosti dělají z bobkovišně oblíbenou volbu pro živé ploty. Jenže totéž vybavení funguje jako invazní výbava, jakmile se rostlina ocitne za hranicí zahrady.
Klíčovým přenašečem semen jsou ptáci, zejména kosové a špačci. Ti požírají zralé bobule a roznášejí semena na značné vzdálenosti. Německá studie publikovaná v červnu 2024 v časopise
Biological Invasions zmapovala les u Bonnu a nalezla bobkovišeň na devatenácti z dvaceti čtyř sledovaných transektů. Nejvíc jedinců se koncentrovalo v prvních padesáti metrech od okraje lesa, jednotlivé exempláře však výzkumníci zaznamenali i půl kilometru hluboko v porostu. Počet nalezených rostlin přitom koreloval s hustotou výsadby v přilehlých zahradách.
Jakmile se bobkovišeň uchytí v podrostu, vytvoří husté vždyzelené patro, které zastíní přízemní vegetaci. Jarní byliny (medvědí česnek, sasanky, křivatce) potřebují světlo dřív, než stromy nasadí listy. Pod kompaktním baldachýnem bobkovišně ho nedostanou. Basilejská univerzita ve studii z roku 2018 prokázala, že druhová pestrost domácích bylin a keřů v invadovaných plochách klesá a tento efekt s časem od založení porostu sílí. Navíc vegetativní části keře obsahují kyanogenní glykosidy, takže je býložravci obcházejí, což představuje další konkurenční výhodu, kterou domácí druhy postrádají.
Švýcarská
Info Flora k tomu přidává varovný klimatický rozměr: s oteplováním se bioklimatické hranice druhu pravděpodobně posunou na sever a do vyšších poloh, což rozšíří okno příležitostí pro další kolonizaci. Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Bobkovišeň v Česku: legální, dostupná a zatím bez omezení
Zatímco ve Švýcarsku bobkovišeň zmizela z regálů zahradních center, v Česku zůstává běžně dostupná. Řetězec OBI ji na svém webu prezentuje jako „klasiku stálezelených živých plotů“, městská školka Lesů města Brna ji má v aktuálním ceníku okrasného sadebního materiálu. Poptávka neklesá.
Třetí vydání
Katalogu nepůvodních rostlin České republiky z roku 2022 vede bobkovišeň pod statusem „cas“ (casual), tedy přechodně zavlékaný taxon. Druh zatím nedosáhl kategorie naturalizovaného ani invazního neofytu. V databázi figuruje s pouhými dvanácti evidovanými záznamy. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) má pro druh samostatnou kartu v Nálezové databázi, ale mezi dvacítkou nejvýznamnějších invazních rostlin rozpracovaných do podrobných atlasových listů bobkovišeň nefiguruje.
Druhotné výskyty mimo zahrady přesto existují. Starší floristický přehled z Květeny ČR uvádí zplanělé nálezy v Praze a okolí, v Českém krasu, v severní části dolního Povltaví, v Polabí, na Zábřežsku, na Hané, u Valašského Meziříčí i na Opavsku. Podle našeho odhadu jde o zárodky procesu, který západoevropské země přiměl jednat, jen s dvacetiletým zpožděním a v mírnějším klimatu.
Co může udělat majitel zahrady s bobkovišní u lesa
Právě zahrady sousedící s lesem, remízky nebo neudržované plochy představují hlavní bránu, kudy se bobkovišeň dostává do volné krajiny. Kdo takovou parcelu vlastní, může riziko výrazně snížit několika konkrétními kroky:
Stříhat před dozráním plodů — pozdně letní řez omezí i následující násadu bobulí. Odstraňovat květenství a nedozrálé bobule, pokud se na keři přece jen objeví. Pravidelně kontrolovat okolí pozemku a vytrhávat semenáčky dřív, než zakoření. Veškerý ořez odvážet do profesionální kompostárny nebo spalovny; domácí kompost ani odložení v přírodě nepřichází v úvahu, protože vegetativní části snadno regenerují. Zvážit náhradu jiným druhem, pokud se opakovaně objevují výsevy za hranicí pozemku.
Samotné pěstování bobkovišně v Česku zůstává legální a žádný bezprostřední zákaz z dostupných zdrojů nevyplývá. Debata se odehrává na odborné a preventivní rovině. Jenže právě preventivní fáze bývá ta nejlevnější; švýcarská zkušenost ukazuje, že od prvních varovných signálů k plošné regulaci uplynulo osm let a miliony franků na odstraňování porostů z lesů.
Kde se český příběh bobkovišně může zkomplikovat
Srovnání s křídlatkou nebo bolševníkem velkolepým, které AOPK řadí mezi nejvýznamnější invazní druhy, zatím kulhá. Bobkovišeň v Česku stojí na úplně jiném stupni rozšíření. Ekologický mechanismus je ovšem záludnější: místo agresivního obsazování břehů a rumišť tiše buduje stinné patro v podrostu listnatých lesů, kde změny probíhají pomalu a nenápadně, a o to hůř se napravují.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková