Kolik dostane cukrářka v obchodním domě, když odpracuje i soboty? Ta částka na pásce vás naštve

Ve vitríně obchodního domu se lesknou dorty a zákusky srovnané jako podle pravítka. Než se ale ráno rozsvítí a dovnitř zamíří první zákazníci, stojí za tím hodiny práce cukrářky, která své řemeslo léta pilovala a bere i víkendové směny. Odměna, kterou za to najde na výplatní pásce, přitom u řady lidí vyvolá spíš rozladění.
Co ukazují oficiální statistiky
Výdělky v oboru sleduje stát prostřednictvím Informačního systému o průměrném výdělku, který spravuje ministerstvo práce. Podle jeho dat za první pololetí roku 2025 se pekaři, cukráři a výrobci cukrovinek v soukromé sféře drží kolem 30 387 Kč hrubého. Jde o medián, tedy prostřední hodnotu, pod kterou i nad kterou spadá polovina zaměstnanců. V čisté mzdě, kterou zaměstnavatel reálně pošle na účet, z toho zůstane kolem 24 900 Kč.
Rozpětí v oboru je široké, jak ukazuje tabulka níže. Začátečnice se drží u spodní hranice, zkušené cukrářky se dostávají výš. Celostátnímu průměru mezd se přitom cukrářka ani zdaleka nepřibližuje.
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Pozice v oboru Hrubá mzda (soukromá sféra) Přibližně čistého Nejnižší čtvrtina pod 25 345 Kč kolem 21 200 Kč Medián 30 387 Kč kolem 24 900 Kč Horní čtvrtina nad 36 667 Kč kolem 29 500 Kč a výš Víkendy výplatě moc nepřidají
Provoz v obchodním domě jede i o víkendu, protože zrovna tehdy má nejvíc zákazníků. Odpracovaná sobota se ale na pásce skoro neprojeví. Zákon sice za práci v sobotu a v neděli přiznává příplatek, jenže ho drží nízko. Podle paragrafu 118 zákoníku práce má v soukromé firmě činit nejméně 10 procent průměrného výdělku.
U mzdy, která se pohybuje kolem minima, to znamená zhruba 13 korun za každou odpracovanou sobotní hodinu. Za celou osmihodinovou směnu z toho vyjde zhruba 100 korun a při čtyřech sobotách za měsíc přinese příplatek dohromady jen několik set korun navíc. Zaměstnavatel se se zaměstnancem může domluvit na štědřejší sazbě, povinné minimum je ale právě takhle skromné. Ochota vzít víkendovou směnu se tak na výsledné částce téměř neprojeví.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá rozvoz v pizzerii za celý měsíc i s příplatky za večerní směny? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist Zákonný příplatek za sobotní směnu činí nejméně 10 procent průměrného výdělku, u mzdy blízko minima tedy zhruba 13 Kč za hodinu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kde si cukrářka přijde na víc
Výplata není u všech stejná. Nahoru s ní hýbe hlavně praxe, protože zkušená cukrářka v horní čtvrtině oboru se dostane citelně nad medián. Roli hraje i region, v Praze bývají mzdy vyšší než v menších městech, a záleží také na typu provozu a náročnosti výroby.
Kdo chce v oboru vydělat víc, obvykle musí přidat kvalifikaci. Zvládnutí náročnějších technik, dortů na zakázku nebo vedení menšího týmu posouvá výdělek výš než rutinní práce za pultem. Samotné odsloužené soboty a neděle na tom, jak je vidět na výši víkendového příplatku, mění jen málo.
Proč vyučení nezaručí vyšší výplatu
Svůj podíl má i změna v zákoníku práce. Ještě v roce 2024 platila v soukromém sektoru zaručená mzda, tedy systém, který podle náročnosti a kvalifikace držel spodní hranici výdělku nad úrovní minima. Novela odměňování ji k 1. lednu 2025 v podnikatelské sféře zrušila a mzdy odspodu od té doby hlídá jediná hranice, obecná minimální mzda. Ta v roce 2026 činí 22 400 Kč hrubého, z čehož nováčkovi zůstane kolem 19 000 Kč čistého. Samotný výuční list v oboru dnes nárok na vyšší základ nezakládá, takže vyučená cukrářka může nastoupit za stejné peníze jako člověk bez odborného vzdělání.
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Druhým důvodem je hospodaření samotných provozů. Ceny zákusků a kávy nesnesou skokové zdražení, protože zákazník je citlivý na každou korunu, a na velkorysé výplaty tak v rozpočtu běžné cukrárny nezbývá prostor. Výsledkem je výplatní páska, která u kvalifikovaného řemesla se sobotními směnami působí nepatřičně skromně.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262, https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda-od-ledna-2026-vzroste-o-1-600-korun-na-22-400-korun-mesicne, https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/od-ledna-se-zmeni-system-minimalni-mzdy-skonci-zaroven-zarucena-mzda-v-soukromem-sektoru, https://www.pruvodcepodnikanim.cz/clanek/vypocet-ciste-mzdy-zamestnancu-v-roce-2026/, https://wageindicator.org/cs-cz/prace-v-cesku/povolani-a-platy/pekari-cukrari-a-vyrobci-cukrovinek-krome-sefcukraru, https://www.jenprace.cz/platy/cukrar-cukrarka, https://zpravy.kurzy.cz/836845-hruba-mesicni-mzda-podle-podskupin-a-kategorii-zamestnani-cz-isco-v-1-pololeti-roku-2025/