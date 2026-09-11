Hradec plánuje novou hokejovou arénu. Hotová by mohla být do sedmi let

"V posledních týdnech a měsících probíhají poměrně intenzivní jednání mezi městem a univerzitou. Bavíme se především o areálu kampusu Na Soutoku, kde univerzita počítá se svým rozvojem, a to především sportovní infrastruktury. Byli bychom rádi, kdyby se podařilo naše zájmy soustředit stejným směrem, aby tak vedle míčové haly, kterou Hradec Králové nezbytně potřebuje, mohla vzniknout i hokejová hala," řekla primátorka Pavlína Springerová.
Vizí je postavit hokejové haly dvě - velkou a malou - než se pouštět do rekonstrukce stávajícího stadionu. "Protože ty investice, které by musely být realizovány v kontextu stávajícího stavu obou hal a celého areálu, by byly nezměrně vysoké. Domnívám se také, že spíš než záplatovat to staré, je lepší udělat něco nového, co bude ušité na míru potřebám našeho hokejového klubu," vysvětlila Springerová.
Připouští však, že jde o běh na dlouhou trať. "Určitě to není záležitost, kterou bychom měli mít vyřešenou v příštím volebním období. A hokejová aréna by neměla být předvolebním tématem, měl by to být projekt, za kterým budou stát královéhradečtí politici, fanoušci a sportovní kluby. Věřím, že hokejová aréna v Hradci Králové se takovým projektem stane, protože město si ji každopádně zaslouží," uvedla.
Inspiraci hledali Východočeši na Vysočině. "Byli jsme na motivační cestě, hledali jsme inspiraci v Jihlavě a její Horácké aréně, včetně kapacity," prozradila Springerová. Kapacita jihlavského stánku je 5750 diváků pro hokej a přibližně 7400 pro ostatní akce.
"Nemusíme být ve všem lepší než Pardubice," podotkl s úsměvem generální manažer a předseda představenstva Aleš Kmoníček při otázce, zda nebude chtít klub překonat rivala, jehož záměry ohledně kapacity hlediště plánované nové arény sahají až přes 22 tisíc diváků. "Neprobírali jsme to nijak detailně, ale myslím, že když se podíváme na průměrnou návštěvnost, kapacita kolem šesti sedmi tisíc by byla odpovídající, není to však na mně."
Pokud by šlo vše podle současných odhadů a představ, královéhradečtí by si v nové aréně mohli zahrát prvně v roce 2033. "Za realistický odhad považuji střednědobý výhled nějakých sedmi let. Příští volební období by mělo být důležité v tom, aby se táhlo za jeden provaz, udělaly se základní kroky a šlo se tím společně směrem," poznamenala Springerová.
Kmoníček si především přeje, aby zvítězila možnost výstavby nové haly nad případnou rekonstrukcí té současné. "Jednoznačně jsem pro variantu nové haly, protože si neumím představit, že by se rekonstruovala současná aréna a my jsme hráli tři čtyři roky někde v azylu, to je pro mě nepřípustné. Ale uvidíme, jak rozhodne město, které v tom bude mít naprosto zásadní slovo," řekl.