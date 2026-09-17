Jak stříhat trvalky na podzim? Některé je lepší nechat až do jara

Jak ostříhat trvalky na podzim? Některé trvalky vyžadují podzimní střih, jiné je lepší nechat do jara bez řezu. Podívejte se, které trvalky snesou řez nyní a u kterých raději počkat.
Podzimní péče o trvalky má svá pravidla
Příchodem podzimu začíná na zahradě velký podzimní
úklid. Oschlé květy je potřeba ostříhat, trávník čeká poslední sečení a mnoho zahrádkářů se také pouští do stříhání trvalek. Jenže právě tady ještě není kam spěchat.
Některé trvalky je lepší nechat přes zimu bez úpravy a ostříhat je až na jaře. Suché stonky a květenství nejsou jen zbytek. V zimě je chrání spodní část rostliny, poskytnou úkryt drobným živočichům a jejich semena poslouží jako potrava pro ptactvo.
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To, zda je potřeba ostříhat trvalky právě teď na podzim, závisí především na konkrétním druhu. U mnoha trvalek není nutný podzimní řez. Suché části mohou bez problémů zůstat na rostlině až do konce zimy.
Navíc je většina trvalek i v zimních měsících ve skalkách a
záhonech pěknou dekorací. Když je pokryje jinovatka nebo sníh, na zahradě vykouzlí zajímavou strukturu i v době, kdy většina rostlin odpočívá. Jak stříhat trvalky na podzim – Které trvalky na podzim nestříhat. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Které trvalky na podzim nestříhat?
Bez podzimní péče se obejdou
třapatky, rozchodníky či rudbekie. Jejich květy jsou právě na podzim a v zimě ještě stále dekorativní, a navíc mohou posloužit jako potrava pro ptáky. Podobně mohou na záhonech zůstat také okrasné trávy. Jejich suchá květenství a listy vypadají během zimy nádherně a zahradě dodávají nezaměnitelnou strukturu. Jak stříhat trvalky na podzim – Které trvalky je naopak lepší na podzim ostříhat. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Péče o hortenzie v září: Tohle jim nyní prospěje, aby příští rok bohatě kvetly Které trvalky je naopak lepší na podzim ostříhat?
Trvalky na podzim ostříhejte především tehdy, pokud jsou listy nebo stonky napadené chorobami, vykazují známky hniloby nebo jsou silně poškozené.
Podzimní střih trvalek je také dobré provést u rostlin, u kterých by zbytky nadzemních částí mohly představovat problém, například by mohly začít zahnívat. Podzimní střih trvalek proto raději dělejte podle jednoduchého pravidla. Ostříhejte to, co je akutní nebo pomůže předejít problémům.
FAQ: Nejčastější otázky o stříhání trvalek Musí se trvalky na podzim ostříhat?
Na podzim se nemusí stříhat všechny trvalky. U řady rostlin můžete suché květy a stonky ponechat až do jara. Záleží na konkrétním druhu a zdravotním stavu rostliny.
Které trvalky se nemají na podzim stříhat?
Přes zimu můžete ponechat například
rozchodníky, rudbekie, třapatky a okrasné trávy. Jejich suchá květenství budou v zimních měsících dekorativní a dodají zahradě pěknou strukturu. Kdy stříhat trvalky po zimě?
Suché květy a stonky se u trvalek odstraňují často na jaře, ideálně před výrazným rašením nových výhonů.
Čtěte také: Šeřík: Krásný keř, který zdobí české zahrady odnepaměti. V září mu dopřejte tuto péči a na jaře krásně pokvete Proč nechávat suché trvalky přes zimu?
Trvalky mohou poskytnout během zimy úkryt drobným živočichům a nabídnout potravu ptákům. Kromě toho vytvoří přirozenou zimní strukturu na zahradě.
Je lepší trvalky ostříhat na podzim, nebo na jaře?
U většiny trvalek není potřeba provádět podzimní řez. Suché části odstraňte až na jaře. U nemocných nebo zahnívajících rostlin ale zasáhněte už na podzim.
Jak ostříhat trvalky napadené chorobou?
Napadené, zahnívající nebo výrazně poškozené části rostlin je důležité odstranit bez zbytečného odkladu, aby se problémy zbytečně nepřenášely do další sezony. Pro odstranění použijte ostré nůžky. Poškozené rostliny nedávejte na kompost, ale raději do bioodpadu. Zahradnické nůžky nezapomeňte poté vydezinfikovat.
Tip redakce PlanetaZahrady
S podzimním úklidem záhonů proto nespěchejte. Nechte některé suché stonky a květenství přes zimu stát a odstraňte je až na jaře. Zahrada díky nim nebude působit mrtvě a zároveň může nabídnout potravu a úkryt drobným návštěvníkům.
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Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)