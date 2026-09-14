Péče o hortenzie v září: Tohle jim nyní prospěje, aby příští rok bohatě kvetly

Jak pečovat o hortenzie v září, aby příští rok bohatě kvetly? Zjistěte, kdy je stříhat, jak zalévat a co jim před zimou dopřát. Péče o hortenzie se liší podle druhu.
Hortenzie: Nádherná královna českých zahrad. Právě v září můžete ovlivnit, jak bohatě pokvete příští rok
Hortenzie patří k nejkrásnějším keřům českých zahrad. Jejich velké květy zdobí zahradu celé léto a na podzim promění každý kout zahrady v prostor plný barev a tvarů. Právě v září přichází chvíle, kdy bychom měli hortenziím věnovat pozornost. Nejde však o žádný složitý zásah. U některých druhů může být naopak příliš velká péče na škodu. Podívejte se, jak pečovat o hortenzie v září, aby vám v příštím roce opět bohatě kvetly.
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Právě v těchto dnech je ideální doba na to, abyste keře hortenzií pečlivě zkontrolovali. Odstraňte všechny poškozené, nemocné nebo suché části. Radikální řez ovšem nedělejte. Některé druhy totiž květní pupeny zakládají pro další sezonu na starších výhonech. Pokud si nejste jistí, jaký druh
hortenzie máte, počkejte raději s větším řezem a ověřte si její nároky. Péče o hortenzie v září – Květy hortenzií nemusíte na podzim odstraňovat. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Květy hortenzií nemusíte na podzim odstraňovat
Květy hortenzií jsou krásné od rozkvětu až do jara příštího roku. Postupně mění barvu, získávají papírovou strukturu a na keři vytvářejí dekoraci, která vynikne také v zimních měsících. Jsou-li květenství zdravá, nestříhejte je. U některých hortenzií mohou navíc ponechané květy částečně chránit pupeny před mrazy.
V září nezapomeňte na zálivku
Na co byste v září rozhodně neměli zapomenout, je dostatek zálivky. Pokud je září suché a půda kolem hortenzií rychle vysychá, dopřejte jim pravidelnou zálivku. Toto pravidlo platí především u mladých rostlin a keřů, které rostou na slunném stanovišti.
Hortenzie mají poměrně mělký kořenový systém, proto je důležité zajistit vláhu pod celou rostlinou, nejen u stonku. Keře totiž mají rády rovnoměrně vlhkou půdu, ale pozor, nesvědčí jim dlouhodobé přemokření. Zalévejte podle aktuálního počasí a stavu půdy, někdy pouze podle data v kalendáři.
Čtěte také: Jak vytvořit podzimní truhlíky, které budou krásné od září až do prvních mrazů Jak hnojit hortenzie v září
Září už není doba vhodná pro podporu bujného růstu nových výhonů. Ty by do prvních mrazů nemusely stihnout vyzrát. Proto při přihnojování nepoužívejte hnojiva bohatá na dusík. Raději nechte
rostlinu postupně přejít do období klidu a připravte ji na chladné měsíce.
Kolem
keře podle potřeby doplňte vrstvu mulče, která pomůže chránit půdu před rychlým vysycháním a výkyvy teplot. Jak pečovat o jednotlivé druhy hortenzií v září Hortenzie velkolistá (Hydrangea macrophylla)
v září příliš nestříhejte. Jde o druh keře, který kvete na starším dřevě. Odstraněním letošních výhonů můžete přijít v příštím roce o bohaté květenství. Zálivku hlídejte především v období sucha a před zimou zdravá květenství i část listů ponechejte. V chladnějších polohách keř na zimu chraňte mulčem u kořenů a u citlivějších rostlin také zakrytím. Velkolistou hortenzii Čtěte také: Zahrada na konci léta nemusí ztrácet krásu. Těchto 7 změn ji promění až do podzimu Hortenzie latnatá (Hydrangea paniculata)
také nemá ráda příliš radikální podzimní řez. Oproti Hortenzie latnatá hortenzii velkolisté kvete na nových výhonech, takže jarní řez snáší mnohem lépe. Pokud je podzim suchý, pravidelně ji zalévejte, ale nepřemokřujte. Na zimu sice nevyžaduje intenzivní ochranu jako hortenzie velkolistá, ale mladým rostlinám dopřejte vrstvu mulče. Hortenzie stromečkovitá (Hydrangea arborescens)
kvete na letošních výhonech stejně jako Hortenzie stromečkovitá hortenzie latnatá. Hlavní řez proto nechte na předjaří. V září odstraňte pouze nemocné či poškozené větve. Při suchém počasí jí dopřejte vydatnou zálivku. Během zimy jí obvykle stačí ochrana kořenové části mulčem. Hortenzie dubolistá (Hydrangea quercifolia)
Hortenzie dubolistá stejně jako hortenzie velkolistá kvete na starém dřevě. Proto není vhodné ji na podzim výrazně zkracovat. Odstraňte pouze poškozené či suché větve a případný tvarovací řez proveďte po odkvětu. Před zimou ji chraňte mulčem a v chladnějších oblastech chraňte i nadzemní části rostliny. Čtěte také: Jak vytvořit podzimní věnec z hortenzií krok za krokem Hortenzie pilovitá (Hydrangea serrata)
I tento druh hortenzie kvete na starším dřevě. V září odstraňte poškozené části a udržujte půdu mírně vlhkou. Na zimu přidejte mulč, který ochrání kořeny před mrazy. Ve vyšších polohách se doporučuje její zakrytí i v nadzemní části.
Hortenzie řapíkatá (Hydrangea petiolaris)
Tento popínavý druh je v českých zahradách stále oblíbenější. Ale i zde platí, že v září není potřeba dělat příliš radikální řez. Opět odstraňujte pouze poškozené části a větší tvarování nechte mimo hlavní vegetační období. Mladé rostliny ocení ochranu kořenů mulčem a v suchém období také zálivku.
Péče o hortenzie v září – Hortenzie může být krásná i v zimě. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Hortenzie může být krásná i v zimě
Podzimní péče o hortenzii není o radikálním řezu nebo vydatném přihnojování. Největší oporou jí v září bude, když odstraníte všechny poškozené části a podle počasí zajistíte dostatek vláhy.
Zdravá květenství mohou být dekorativní až do jara. Zimní jinovatka na suchých květech vytvoří působivou podívanou i v zimních měsících, kdy květy pokryje jinovatka.
Tip redakce PlanetaZahrady
Než vezmete do ruky nůžky, zjistěte, jaký druh hortenzie pěstujete. U
hortenzií neplatí stejné pravidlo. Každý keř potřebuje jiný řez. Správné načasování střihu je jedním z důležitých kroků k tomu, aby vás rostlina v další sezóně opět potěšila nádhernými květy. Mohlo by se vám také líbit:
Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)