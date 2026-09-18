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Mizuna na podzim: Vypěstujte si křupavou zelenou lahůdku

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Dennívýzva
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Možná, že nevíte, co je to mizuna. V takovém případě je nutné se s touto rostlinou seznámit. Jde o listovou zeleninu, která má svůj původ v Japonsku. Můžete vidět úzké a hluboce vykrajované listy. Těšte se na chuť podobnou rukole, hořčici a zelí – lehce pikantní, ale přitom příjemně svěží. Pokud ji chcete pěstovat, pak právě podzim může být ideálním obdobím. S chladnějšími dny si totiž poradí a krátkodobě zvládne i teploty kolem bodu mrazu. Upotřebíte ji dokonce i v nádobě na balkoně nebo terase.
Mizuna

Mizuna

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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