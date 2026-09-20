Bez chytrého řízení využijete jen 30 % solární energie z vlastní střechy. Správný systém to zvedne na 80 % a ušetří vám tisíce

Veřejně šířené pravidlo, které citují odborné články i výrobci energetických systémů, říká: bez inteligentního řízení si domácnost reálně spotřebuje jen 20–30 % toho, co panely vyrobí. Zbytek, tedy většina vaší investice, končí jako přetoky do distribuční sítě za zlomek ceny, kterou byste za tutéž elektřinu zaplatili večer z odběru. Systém označovaný zkratkou HEMS (Home Energy Management System) dokáže tento poměr výrazně otočit. Kombinací baterie, řízení tepelného čerpadla, ohřevu vody a wallboxu pro elektromobil se dá vlastní spotřeba posunout až k 80 %. Rozdíl mezi 30 a 80 procenty u běžné střešní instalace s roční výrobou 4–5 MWh představuje zhruba 2 000–2 500 kWh, které místo přetoku využijete doma. I při konzervativním přepočtu jde o tisíce korun ročně.
Co přesně HEMS dělá a proč nestačí appka na mobilu
Chytrý termostat řídí jednu technologii. Aplikace střídače ukazuje grafy. HEMS jedná. Průběžně měří výrobu panelů, aktuální odběr domácnosti a stav baterie a na základě těchto dat automaticky rozhoduje, kam elektřinu v danou chvíli poslat. Německý výrobce SMA u svého Sunny Home Manager 2.0 popisuje čtyři klíčové funkce: nabíjení baterie podle předpovědi počasí, řízení zátěží, zvyšování vlastní spotřeby a ořezávání odběrových špiček. Český Loxone k tomu přidává koordinaci fotovoltaiky, baterie, wallboxu a tepelného čerpadla v jednom lokálním systému, který běží i bez připojení k internetu.
Prakticky to vypadá třeba takto: v poledne panely jedou na maximum, nikdo není doma, HEMS automaticky přesune přebytky do baterie a zároveň spustí ohřev teplé vody. Odpoledne, když výroba klesá, přepne na nabíjení elektromobilu z baterie jen do té míry, kterou si dům může dovolit bez odběru ze sítě. Večer pustí tepelné čerpadlo z naakumulované energie. Žádný z těchto kroků nevyžaduje, abyste cokoliv ručně přepínali.
Kolik to stojí a kde jsou české dotace
Samotný řídicí hardware nemusí stát majlant. Loxone Miniserver se v českém e-shopu prodává za 12 870 až 16 400 Kč bez DPH. K němu ale potřebujete měřicí moduly, komunikační rozšíření a případně relé pro spínání spotřebičů, a především kvalifikovaného elektrikáře, který vše zapojí do rozvaděče. Kompletní chytrá elektroinstalace od Loxone vychází v ukázkových kalkulacích na 88 000 Kč u malého bytu, ale u rodinného domu s plnou integrací se dostanete i přes 450 000 Kč včetně DPH bez montáže. Mezi „HEMS za desítky tisíc“ a „kompletní chytrý dům“ je propastný rozdíl v rozsahu.
V českém dotačním systému se podpora váže primárně na fotovoltaický projekt jako celek, ne na samostatný HEMS:
- Oprav dům po babičce – až 140 000 Kč na fotovoltaiku, pokud je zapojena do sdílení vyrobené energie s chytrým řízením spotřeby; bez tohoto prvku jen 100 000 Kč.
- NZÚ RD 2026+ – zvýhodněný úvěr až 25 000 Kč za 1 kWp a 15 000 Kč za 1 kWh baterie, maximálně 400 000 Kč. Pozor: nepodporuje se rozšíření ani úprava stávajících FVE.
- NZÚ Light – od léta 2026 se podle SFŽP vrací podpora i malé fotovoltaiky.
Kdo plánuje novou instalaci, má tedy silný důvod zahrnout chytré řízení rovnou do projektu. Kdo už fotovoltaiku má, musí počítat s tím, že dodatečný HEMS jako samostatný dotační retrofit zatím podporu nemá.
Nejdražší chyba se nedělá na střeše, ale v rozvaděči
Panely si dnes nechává navrhnout kde kdo. Málokdo ale řeší, jestli je dům připravený na to, aby si vyrobenou elektřinu uměl rozdělit. Přitom právě tohle rozhoduje o návratnosti celé investice.
Při stavbě nebo velké rekonstrukci stačí relativně levná příprava:
- Větší rozvaděč s rezervou pro HEMS, měřicí prvky a jističe.
- Chráničky ze střechy do technické místnosti pro kabely FVE.
- Silové vedení a chránička pro wallbox v garáži nebo na fasádě.
- Ethernet k routeru v technické místnosti – většina HEMS potřebuje kabelové připojení.
- Prostor pro baterii a příprava na napojení tepelného čerpadla přes SG Ready rozhraní.
Kdo staví s kabelovým systémem KNX, přidá ještě dedikovaný sběrnicový kabel pro automatizaci. KNX má výhodu plně lokálního provozu bez závislosti na cloudu a internetu, což je silný argument pro novostavby. Bezdrátové standardy jako Matter zase nabízejí snazší rozšiřitelnost a interoperabilitu napříč značkami, ale pro vzdálený přístup vyžadují internetem připojený kontroler.
Retrofit: co dělat, když už panely máte
Dodatečná montáž HEMS je ve většině případů možná. SMA Home Manager se instaluje do rozvaděče za elektroměr a propojuje s routerem přes ethernet. Loxone uvádí kompatibilitu s běžnými střídači Fronius, SMA, Kostal i Huawei přes Modbus nebo síťové rozhraní. Na českém trhu funguje i německý FENECON, který pro Českou republiku odkazuje na síť lokálních partnerů.
Háček je v rozsahu integrace. Novostavba dovolí připravit infrastrukturu pro plné řízení všech technologií. Retrofit častěji skončí u částečné integrace, třeba řízení baterie a ohřevu vody, ale bez wallboxu nebo tepelného čerpadla, protože k nim chybí potřebná kabeláž nebo komunikační rozhraní. I částečná integrace ale posouvá vlastní spotřebu výrazně nahoru oproti stavu „panely a nic jiného“.
Ještě jedna věc, kterou veřejná čísla zamlžují: Bundesnetzagentur výslovně upozorňuje, že elektřina, kterou si domácnost spotřebuje přímo z vlastní fotovoltaiky, se ve veřejné statistice realizované výroby vůbec neobjevuje. Pokud tedy srovnáváte data z aplikace střídače s oficiálními statistikami, nesedí to, a je to v pořádku.
Číslo 80 % není marketingový slib, ale spíše horní scénář pro dům, který má baterii, řiditelné spotřebiče a systém, který je umí koordinovat. Bez těchto prvků se k němu dostanete jen obtížně. S nimi ano, a rozdíl v tisících korun ročně může být reálný.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík