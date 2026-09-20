Žádný Jar ani Pur. Odborníci vyhlásili nejlepší prostředek na nádobí v ČR a lidé se diví

Série českých testů z posledního roku pořádně zamíchala tím, co víme o mytí nádobí. Ukázalo se, že nejdražší a nejznámější lahev na poličce nemusí být ta nejúčinnější. Nahoru se naopak dostaly přípravky, kolem kterých většina nakupujících v regálu chodí bez povšimnutí.
Na čem u mytí nádobí doopravdy záleží
Účinnost prostředku nestojí na barevném obalu ani na známém logu. Rozhoduje množství a typ takzvaných tenzidů, tedy látek, které rozpouštějí mastnotu a pomáhají ji splavit z talíře. Podle nich se pozná, kolik nádobí umyjete z jediné kapky.
A právě v tom bývají mezi lahvemi velké rozdíly. V praxi jsou mnohem výraznější, než by člověk podle ceny čekal. Některý přípravek zvládne z jedné dávky celou hromadu nádobí, jiný to vzdá už po pár talířích.
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Když nezávislá srovnání změřila samotnou sílu na mastnotu, dopadl nejlíp nenápadný kousek z dolní police. Privátní řada W5 z Lidlu si podle nich se špínou poradila líp než proslulý Jar i Pur, a to zhruba za třetinovou cenu. Levná lahev bez velké reklamy tak nechala za zády dvě jména, která má doma skoro každý.
Jeden test pochopitelně není poslední slovo a výsledky se kus od kusu liší. Shodují se ale ve stejném závěru. Připlácet u dřezu za zvučnou etiketu nedává smysl, protože stejně dobře nebo líp umyje i outsider za pár korun.
Proč za stejnou chemii platíme tak rozdílně
Jak velké ty cenové nůžky jsou, spočítal na konci léta 2026 server Kupi.cz. Vzal třiatřicet balení od dvanácti výrobců a jejich cenu srovnal na stejných sto mililitrů. Nejdražší přípravek pak vyšel skoro sedmkrát dráž než ten nejlevnější, zhruba od 2,70 Kč po necelých 18 Kč za stejný objem.
Přečtěte si také: Olivový olej z regálu často není pravý. Poznáte to podle 1 údaje na etiketě U většiny přípravků na nádobí táhne cenu hlavně značka a obal, samotné složení bývá podobné. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nabízí se otázka, za co ten příplatek vlastně je. Složení na obalech totiž ukazuje, že drtivá většina přípravků staví na stejné rodině tenzidů. Ten příplatek nekončí v lepší chemii. Táhne ho hlavně marketing, vzhled lahve a jméno, které si výrobce roky pěstoval.
Levná cena na regálu ještě není úspora
Nízká cenovka umí být zrádná. Kolik vás lahev opravdu stojí, poznáte až podle spotřeby. V testu portálu Arecenze, kde se počítalo, kolik talířů odmastí jediná kapka, propadl zrovna ten cenově nejlákavější přípravek. Zvládl jen dva až tři talíře a další už mastnota nepustila ani po opakovaném mytí.
Na stejnou horu nádobí ho padne pětkrát až sedmkrát tolik, takže výhodná cena se rychle vytratí. Ekologický FeelEco Aloe Vera oproti tomu zvládl na jednu dávku dvanáct talířů, tedy stejně jako dražší Jar. Eko přípravky dřív platily za drahé a málo účinné, dnes ale ty nejlepší z nich drží s běžnou chemií krok a bývají šetrnější k rukám. Ne každý eko výrobek to ale utáhne, takže i mezi nimi jsou velké rozdíly a řídit se jen zelenou nálepkou nestačí.
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Nejvíc peněz nakonec ušetří to, jak vybíráte a jak s prostředkem zacházíte. Vyplatí se hlídat pár věcí:
Sledujte přepočet na litr nebo na sto mililitrů. Cena natištěná vepředu na lahvi sama o sobě neřekne skoro nic. Dejte přednost hustšímu, koncentrovanému gelu, kterého stačí na houbičku jen pár kapek. Neznámou značku napřed vyzkoušejte v malém balení a sledujte, jak rychle mizí. Myjte spíš ve vlažné než ve vroucí vodě, protože tenzidy pracují nejlíp při mírné teplotě. Silně připálené hrnce nechte chvíli odmočit a ušetříte si drhnutí.
Zvyk se opouští těžko a osvědčenou lahev kvůli jednomu testu nikdo měnit nemusí. Dobré ale je vědět, že perfektně umyté nádobí dnes zvládnou i výrazně levnější přípravky.
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Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/45786-prostredky-na-rucni-myti-nadobi, https://www.arecenze.cz/clanky/nejlepsi-prostredky-myti-nadobi-test/, https://www.arecenze.cz/clanky/nejlevnejsi-vs-nejdrazsi-prostredek-test/, https://www.tiscali.cz/zapomente-na-jar-odbornici-oznacili-nejlepsi-prostredek-na-myti-nadobi-v-cesku-719002, https://www.nespechej.cz/clanky/ani-jar-ani-pur-vitez-velkeho-testu-prostredku-na-nadobi-prekvapil-i-samotne-odborniky-stoji-pritom-tretinu-20260606-8677.html