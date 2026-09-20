Těchto 5 potravin kupujte u Vietnamců. Jsou nesrovnatelně kvalitnější než v supermarketech

Obsah článku
Nákupní zvyklosti Čechů se mění. Stále více lidí opouští velká nákupní centra a míří do menších specializovaných prodejen. Vietnamské večerky a obchody se staly vyhledávaným cílem pro každého, kdo očekává špičkovou kvalitu a čerstvost. Zvláště ve městech narazíte na vietnamskou prodejnu téměř za každým rohem. Nemusíte trávit čas cestováním do okrajových nákupních zón, abyste sehnali suroviny, které v běžné maloobchodní síti buď vůbec neexistují, nebo na pultech leží v žalostném stavu.
Pro rozsáhlejší nákupy exotických specialit pak slouží známá obchodní centra jako pražská Sapa, kam lidé cíleně jezdí za surovinami, jež si zachovávají svou původní chuť i aroma. Rozdíl v kvalitě má velmi racionální vysvětlení. Klíčem k čerstvosti je rychlost distribuce. Běžný dodavatelský řetězec velkých supermarketů je často svázán složitou logistikou, kde zboží putuje přes řadu skladů a mezistanic.
Vietnamští obchodníci naproti tomu sázejí na přímý a rychlý dovoz bez zbytečných mezičlánků. Plody netrpí dlouhodobým podchlazením, které spolehlivě zabíjí chuť i přirozenou vůni. K tomu se přidává správná péče přímo na prodejně. Znalost optimálních podmínek pro skladování zaručuje, že zákazník dostane ovoce a zeleninu v momentě, kdy mají ideální zralost a plnou výživovou hodnotu.
Pět potravin, které v supermarketech nedostanete
Existuje pět konkrétních potravin, pro které se vyplatí chodit výhradně do dobře zásobených vietnamských obchodů. První z nich je papája. V běžných řetězcích se s ní setkáte zřídka, a pokud se tam objeví, bývá vinou dlouhého transportu a chlazení bez chuti nebo gumová. Správná papája má být na lehký dotek poddajná, nikoli však rozbředlá. Její dužina nabízí příjemnou sladkost a svěží aroma. Z hlediska zdraví představuje vynikající zdroj enzymů pro trávení a vitamínů, které si uchová pouze tehdy, když dorazí k zákazníkovi v optimálním stavu.
Druhou výjimečnou položkou jsou betelové listy, ve vietnamštině nazývané lá lốt. Tyto listy pocházejí z popínavé rostliny náležející do rodiny pepřovníkovitých a představují nenahraditelnou surovinu asijské kuchyně. Využívají se především k balení kousků masa či ryb před tepelnou úpravou, přičemž ikonickým pokrmem je bò lá lốt – kořeněné hovězí maso balené v těchto listech a grilované. Přidávají se také do polévek a vynikají velmi specifickým a voňavým aromatem, které celému pokrmu dodá jedinečný ráz. Vedle kulinářského významu se cení i pro své antiseptické účinky a schopnost podpořit trávení.
Třetí raritou je durian, často označovaný za nesporného krále ovoce. Jde o surovinu, která rozděluje společnost na dva nesmiřitelné tábory, za což může jeho intenzivní a pronikavý zápach. V mnoha asijských zemích je kvůli svému aroma striktně zakázán v prostředcích hromadné dopravy, metru, na letištích či v hotelech. Kdo se však nenechá odradit, objeví měkkou, krémovou dužinu s nádechem vanilky a oříšků. Díky své specifické struktuře a bohaté sladkosti je durian oblíbený jako základ nevšedních dezertů.
Čtvrté místo patří exotickému plodu s názvem dračí ovoce neboli pitaya. Jde o plod kaktusu, který zaujme na první pohled zářivou slupkou i velmi fotogenickým vzhledem. Dužina pitaye má jemně nasládlou, vysoce osvěžující chuť a svou strukturou může připomínat kiwi. Uvnitř se nachází velké množství drobných černých semínek, která jsou jedlá a při jídle příjemně křupou. Na rozdíl od vysušených kusů z velkoobchodů bývá dračí ovoce u specializovaných prodejců krásně šťavnaté.
Pětici uzavírá mangostan, kterému se po boku durianu přezdívá královna ovoce. Vyznačuje se silnějším vnějším obalem, pod kterým se ukrývá sněhobílá, měkká a mimořádně šťavnatá dužina. Chuť mangostanu je velmi rafinovaná a prolínají se v ní tóny zralé broskve, ananasu a sladkého liči. Pozor však při otevírání – tlustá fialová slupka obsahuje silné barvivo, které může trvale potřísnit oblečení. Pro dosažení tohoto chuťového zážitku je nutné plod konzumovat v nejlepší kondici, což umožňují právě vietnamské obchody s rychlým obratem exotického zboží.
Jak poznat kvalitní exotické ovoce
Při samotném nákupu se vyplatí používat smysly a držet se několika pravidel pro rozpoznání kvality. U plodů typu papáji nebo manga je zásadním ukazatelem pružnost slupky na lehký stisk. Zralý kus nesmí působit jako kámen, ale zároveň se pod prsty nesmí bořit. Zralé ovoce vždy přirozeně a svěže voní. Jakýkoliv náznak plísně, hniloby nebo přítomnost poletujících mušek signalizuje, že potravina už není vhodná ke konzumaci.
U listové zeleniny a bylinek sledujte barvu a texturu. Jakmile jsou listy povadlé, ztrácejí jasný tón nebo začínají žloutnout a hnědnout, surovina ztratila svou hodnotu i kulinářský potenciál. Pokud si nejste výběrem zcela jistí, nebojte se zeptat. Personál ve specializovaných prodejnách i ve velkých centrech mívá s nabízenými surovinami osobní zkušenosti. Ochotná rada prodavače vám pomůže vybrat kousek, který je určen k okamžité spotřebě, a vy si tak můžete bez obav dopřát autentickou a nezkreslenou chuť exotiky.
Zdroje článku: centrum.cz, sportdenik.cz, tiscali.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský