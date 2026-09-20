Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Jak na stále častější úrazy kolen? Lékaři v Jeseníku využívají šetrnou nanoskopii

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na vlnu úrazů v Jeseníkách, které souvisí se čtyřkolkami, traily nebo sjezdy na koloběžkách, reagují ortopedové z jesenické nemocnice. Při léčbě sází na šetrné miniinvazivní zákroky v čele s moderní nanoskopií.
Jak na stále častější úrazy kolen? Lékaři v Jeseníku využívají šetrnou nanoskopii

Jak na stále častější úrazy kolen? Lékaři v Jeseníku využívají šetrnou nanoskopii

Zdroj: AGEL
Reklama
Další články z Hanácká Drbna
Bezdomovec z Přerova měl dvakrát na mále. Usnul a skončil v popelářském voze
Bezdomovec z Přerova měl dvakrát na mále. Usnul a skončil v popelářském voze
Všechny služby pro obyvatele v jedné aplikaci? Přerov zjišťuje, jak na to
Všechny služby pro obyvatele v jedné aplikaci? Přerov zjišťuje, jak na to

Komunikace měst s obyvateli se zásadně proměnila. Tištěné zpravodaje už zdaleka nestačí a samosprávy...

Z hořícího domu ve Štarnově hasiči nad ránem zachránili dvě osoby
Z hořícího domu ve Štarnově hasiči nad ránem zachránili dvě osoby

Dva lidi dnes ráno hasiči zachránili z hořícího domu ve Štarnově na Olomoucku. Jeden člověk byl na balkoně...

Obyvatelé Šternberska mají jedno z nejlevnějších vodných v zemi
Obyvatelé Šternberska mají jedno z nejlevnějších vodných v zemi

V téměř dvacítce obcí na Šternbersku v Olomouckém kraji lidé platí za pitnou vodu jednu z nejnižších cen na...

Policie hledá svědky výtržnictví na toaletách v obchodním centru v Olomouci
Policie hledá svědky výtržnictví na toaletách v obchodním centru v Olomouci

Policie vyšetřuje výtržnictví na toaletách v jednom z obchodních center v Olomouci a v této souvislosti...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.