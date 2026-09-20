Sušička, sůl a bazalka: z kilogramu rajčat vznikne zásobárna chipsů, které chutnají lépe než kupované a stojí pár korun

Představte si pozdní srpnové odpoledne, bedýnku přezrálých masitých rajčat z trhu a dvanáct hodin tiché práce sušičky. Ráno otevřete dvířka a na sítech leží křupavé plátky s vůní, kterou žádný průmyslový snack nedokáže napodobit. Celý kilo čerstvých plodů se smrskne na 50 až 200 gramů hotového produktu, záleží na odrůdě, vodnatosti a tom, jak tvrdý výsledek chcete. Hmotnostně to vypadá skromně. Chuťově jde o bombu: sušením se odpaří 80 až 95 procent vody a všechno, co dělá rajče rajčetem (cukry, kyseliny, aromatické sloučeniny), zůstane v tenké křupavé destičce. Podle
USDA právě kombinace těchto látek tvoří charakteristický rajčatový profil a u plně dozrálých plodů je aromatických složek výrazně víc než u těch, které se trhají narůžovělé. Proč je česká sezóna klíčem k nejlepším rajčatovým chipsům
Sezónní kalendář Ministerstva zemědělství vymezuje dostupnost tuzemských rajčat od června do října. Zlatý střed pro sušení připadá na srpen a září, plody mají za sebou týdny slunce, dosáhly plné zralosti a na pultech i trzích se objevují ve velkém. Právě v tomhle okně se protíná nejlepší chuť s nejnižší cenou.
K polovině září 2026 se kulatá volná rajčata na Rohlíku pohybují kolem 60 korun za kilogram, masitá v Tescu vycházejí přibližně na 80 korun. Cherry naproti tomu šplhají ke 200 až 300 korunám za kilo. Pro sušení dávají ekonomicky největší smysl masitá a salátová rajčata, případně vlastní přebytky ze zahrady, tam se náklad na surovinu blíží nule.
Odrůda ovlivňuje i výtěžnost. Utah State University doporučuje pro dehydrataci malá cherry nebo typy s vysokým podílem sušiny, jako je Roma. Jenže v českém retailu jsou cherry drahé. Praktický kompromis? Masitá tyčková rajčata nebo hruškovité odrůdy, mají dostatek dužiny, méně šťávy a po usušení si drží tvar.
Od krájení po křupavý plátek: postup, který zvládne i začátečník
Sušení patří podle
National Center for Home Food Preservation mezi nejjednodušší formy domácí konzervace. Celý proces se dá shrnout do pěti kroků: Rajčata omyjte a nakrájejte na plátky silné asi 4 milimetry. Stejnoměrná tloušťka zajistí rovnoměrné schnutí; tenčí plátky budou hotové dřív a začnou hořknout, zatímco tlustší zůstanou vlhké uvnitř. Rozložte plátky na síta v jedné vrstvě. Manuál jedné běžné domácí sušičky počítá s přibližně 190 gramy rajčat na jedno síto. Kilo čerstvých plodů tedy zabere pět až šest pater, u menší pětipatrové sušičky prakticky celou kapacitu jedné várky. Posypte jemnou solí a sušenou bazalkou. Sůl zde plní výhradně chuťovou roli, konzervační funkci nemá. Bazalka v sušené formě chutná třikrát až čtyřikrát intenzivněji než čerstvá, takže stačí špetka. Nastavte teplotu na 70 °C a nechte sušičku pracovat 8 až 12 hodin. Kratší čas odpovídá tenčím plátkům a sušším odrůdám, delší šťavnatějším plodům nebo plnějším sítům. Teplotu nezvyšujte, hrozí takzvaný case hardening, kdy se povrch zatáhne dřív, než stihne vyschnout střed. Hotové chipsy nechte úplně vychladnout a teprve pak je přesuňte do vzduchotěsné nádoby.
Sušička oproti troubě nabízí zásadní výhodu: stabilní proudění vzduchu a nízkou teplotu bez nutnosti nechat pootevřená dvířka. Trouba je podle University of Minnesota Extension dvakrát až třikrát pomalejší a energeticky náročnější.
A co koření? Bazalka představuje klasiku, ale rajčata snesou i oregano, tymián, mletý černý pepř nebo česnekový prášek. Držte se suchých koření; čerstvé bylinky vracejí do směsi vlhkost a prodlužují schnutí.
Kolik stojí domácí várka ve srovnání s kupovanými chipsy
Pojďme si to spočítat. Kilo masitých rajčat za 80 korun, špetka soli a bazalky za pár korun, elektřina za 12 hodin provozu: u menší 250W sušičky asi 3 kWh, u výkonnějšího 500W modelu kolem 6 kWh. Při běžném domácím tarifu se spotřeba vejde orientačně do 20 až 40 korun. Celková investice za várku tedy činí zhruba 100 až 130 korun, a z ní vzejde 50 až 200 gramů hotových chipsů.
Produkt Cena za 100 g Energie (kcal/100 g) Tuk (g/100 g) Sůl (g/100 g) Bohemia Chips solené (Tesco) cca 46 Kč 535 33 údaj na obalu Sušená rajčata Franz Josef Kaiser (Tesco) cca 63 Kč 251 nízký 5 Domácí rajčatové chipsy (masitá rajčata) cca 50–130 Kč* nízká (bez oleje) minimální dle vlastní úpravy
*Rozpětí závisí na výtěžnosti a ceně vstupních rajčat.
Kupované bramborové chipsy stojí na trojici brambory, olej a sůl a obsahují 33 gramů tuku na sto gramů. Průmyslově balená sušená rajčata sice tuk téměř nemají, ale výrobce přidává ocet, glukózový sirup, kyselinu citronovou, antioxidant i konzervant. Domácí verze? Rajče, sůl, koření. Tečka.
Cenový argument drží nejsilněji u levných sezónních rajčat nebo vlastních přebytků. U drahých cherry z rozvozu se ekonomika rychle obrací, a pak zbývá jen argument chuťový a surovinový.
Jak chipsy skladovat, aby vydržely celé měsíce
Správné uskladnění rozhoduje o tom, jestli si na domácí zásobu vzpomenete ještě v prosinci. Obecné doporučení pro sušenou zeleninu hovoří o trvanlivosti čtyři až dvanáct měsíců, přičemž zelenina obvykle vydrží kratší dobu než ovoce.
Zásady, které prodlouží životnost:
Úplné vychladnutí před uzavřením do nádoby; teplé chipsy kondenzují a vlhkost spouští plísně. Vzduchotěsná nádoba, sklenice s těsnicím víčkem nebo vakuový sáček. Chlad, sucho, tma, spíž nebo skříňka mimo dosah slunce a sporáku. Menší balení, každé otevření vpouští dovnitř vzdušnou vlhkost, takže se vyplatí rozdělit várku do několika nádob. Kontrola kondenzace, pokud se na vnitřní stěně sklenice objeví kapičky, chipsy vraťte do sušičky na hodinu či dvě.
U rajčatových chipsů, které zůstaly lehce ohebné a nedosáhly úplné křupavosti, počítejte s kratší trvanlivostí, řádově několik týdnů v lednici.
Vyplatí se kvůli chipsům pořizovat sušičku potravin?
Menší 250W model s pěti patry se dá pořídit už od 1 290 korun. Výkonnější 500W sušička s devíti platy a kapacitou kolem kilogramu potravin najednou vyjde dráž, ale zvládne větší várky rychleji. Obě varianty poslouží daleko za hranicemi rajčat; sušit se dají jablka, hrušky, houby, bylinky, chilli papričky i jerky z hovězího.
Podle nás se investice vrátí už během první sezóny, pokud máte zahradu nebo přístup k levnému sezónnímu ovoci a zelenině. Jedna várka sušených jablek, jedna rajčatová a jedna houbová, a sušička si na sebe vydělala v porovnání s kupovanými alternativami.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková