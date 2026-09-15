Jak pěstovat muchovník na českých zahradách? Překvapivě jednoduše, a ještě vás odmění bohatou úrodou.
Proč pěstovat muchovník?
Muchovník se v českých zahradách těší stále větší oblibě. Jeho dekorativní vzhled vynikne jako solitér v moderních, romantických i klasických zahradách. Díky svému tvaru a vzrůstu se hodí i do malých zahrádek, kde bude působit jako mimořádný estetický prvek v jakémkoliv ročním období.
Patří do čeledi růžovitých (Rosaceae), a i když u nás není tolik známý, postupně získává na oblibě, především díky znalosti zahradních architektů a designérů, kteří si ho cení pro své mimořádné estetické vlastnosti.
Muchovník – Jak ho pěstovat, kdy kvete, jaké má plody a proč na podzim rozzáří zahradu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Péče o hortenzie v září: Tohle jim nyní prospěje, aby příští rok bohatě kvetly Vzhled a vlastnosti muchovníku
Muchovníků existuje několik druhů a kultivarů, nejznámější a nejběžněji pěstované muchovníky v českých zahradách jsou
Amelanchier ovalis ( muchovník vejčitý) a Amelanchier lamarcki ( muchovník Lamarckův). Muchovník Lamarckův
Je jedním z nejčastěji pěstovaných
v Čechách a nejpopulárnějších druhů muchovníků vůbec. Dorůstá do výšky až 6 metrů a má mimořádně širokou korunu, která dodá zahradám příjemný stín v horkých letních měsících. muchovníků
Na jaře kvete krásnými bílými květy, které lákají hmyz svou příjemnou a jemnou vůní. Po odkvětu se začínají pomalu tvořit drobné modrofialové nebo červené plody, které mají jemně sladkou chuť, připomínající borůvky. Tyto plody se používají pro přípravu džemů a šťáv.
Čtěte také: Podzimní dekorace nemusí být jen oranžová: Fialové odstíny promění terasu i vchodové dveře v elegantní zátiší Muchovník vejčitý
Je o něco málo menší než
muchovník Lamarckův. Dorůstá do výšky kolem 2 až 4 metrů. Má oválnější a štíhlejší korunu a menší listy. Na jaře kvete bílými květy, shlukujících se do hroznovitých květenství. Po odkvětu se začnou vytvářet drobné modré plody. Hodí se do menších zahrad a skvěle prospívá v kyselých, neutrálních nebo mírně alkalických půdách. Muchovník – Moderní zahrada si žádá výsadbu několika keřů. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Moderní zahrada si žádá výsadbu několika keřů
Pro vytvoření dominantního prvku v moderní zahradě designéři doporučují výsadbu více exemplářů ve vzdálenosti 1,5 až 2 metry.
Zahradě tak dodáte strukturu a příjemné zastínění. Bezprostředně po výsadbě je důležité muchovník pravidelně zalévat během prvního roku, dokud se rostlina dobře nezakoření. Muchovník – Péče a údržba. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Podzimní věnec ze šípků: Jak vytvořit šípkový věnec krok za krokem Péče a údržba
Muchovník nevyžaduje žádnou zvláštní péči, ani intenzivní řez. V prvních letech sám vytváří tvar koruny a později jej stačí občas prosvětlit nebo odstranit starší výhony. Snáší i silnější řez, ale pro běžnou sklizeň ji nepotřebuje. Sběr plodů muchovníku a jejich použití
Plody muchovníku dozrávají v trsech postupně, podle odrůdy od začátku června. Sklizeň však musí probíhat průběžně, protože přezrálé plody rychle sbírají ptáci. Hodí se pro přípravu džusů, džemu, sirupu, do buchet nebo sušení. Jí se i čerstvé.
Tip redakce PlanetaZahrady
Pokud hledáte strom, který nabídne krásu po celý rok a zároveň jedlé plody, muchovník je skvělou volbou. Na jaře potěší květy, v létě sladkými plody a na podzim nádherným zbarvením listů.
Inspirace pro vaši zahradu: Muchovník jako elegantní solitér i působivá součást moderní výsadby Muchovník – Jak zasadit muchovník do zahrady, aby působila moderním dojmem – Inspirace. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Muchovník – Jak zasadit muchovník do zahrady, aby působila moderním dojmem – Inspirace. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Muchovník – Jak zasadit muchovník do zahrady, aby působila moderním dojmem – Inspirace. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Může se vám také líbit:
Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)