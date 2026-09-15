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Muchovník: Jak ho pěstovat, kdy kvete, jaké má plody a proč na podzim rozzáří zahradu

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Jak pěstovat muchovník na českých zahradách? Překvapivě jednoduše, a ještě vás odmění bohatou úrodou. Proč pěstovat muchovník? Muchovník se v českých zahradách těší stále větší oblibě. …
Muchovník: Jak ho pěstovat, kdy kvete, jaké má plody a proč na podzim rozzáří zahradu

Muchovník: Jak ho pěstovat, kdy kvete, jaké má plody a proč na podzim rozzáří zahradu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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