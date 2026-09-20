Kdo levanduli v září zakryje nebo zalije, podepíše jí rozsudek. Po řezu potřebuje pravý opak toho, co čekáte

Středomořský polokeř, který v létě voní celou zahradu, má v druhé polovině září jedinou ambici: zklidnit se, zastavit růst a připravit pletiva na mráz. Jenže právě teď spousta zahrádkářů sahá po hadici a pytli listí, protože jim intuice velí čerstvě ostříhanou rostlinu „ochránit“. Výsledek se ukáže až v březnu, kdy z kupky hnědého dřeva nevyrazí jediný zelený výhonek.
Proč je zálivka po řezu pro levanduli toxický koktejl
Levandule lékařská (
Lavandula angustifolia) pochází z kamenitých, rychle vysychajících svahů západního Středomoří. Její kořenový systém je stavěný na to, aby hledal vodu hluboko v propustném substrátu, a krček, místo, kde stonek přechází v kořen, nesnáší trvalou vlhkost. Když po zářijovém sestřihu přijde štědrá zálivka, stane se hned několik věcí najednou: Kořenové hniloby dostávají příležitost. Přelití v těžší půdě zvyšuje riziko napadení houbou Phytophthora, která napadá právě oslabené kořeny. Podle University of California Agriculture and Natural Resources patří kořenová hniloba z přemokření k nejčastějším příčinám úhynu levandule. Rostlina se znovu „rozjede“. Voda a zbytková zářijová tepla signalizují kořenům, že sezona pokračuje. Místo otužování pletiv se spustí pozdní růst, měkké výhonky, které první mráz spálí. Čerstvé rány po řezu zůstávají otevřené. Dokud se nezacelí, fungují jako vstupní brána pro patogeny. Vlhké prostředí hojení zpomaluje.
U zavedených keřů v záhonu platí jednoduché pravidlo: po hlavním letním kvetení a případném zářijovém tvarovacím zásahu konev odložit. Výjimku tvoří čerstvě vysazené kusy v první sezoně a nádoby v letních vedrech, kde substrát vysychá rychleji než záhonová půda.
Předčasný kryt brzdí otužování a zadržuje vlhkost u koruny
Druhá klasická chyba přichází vzápětí: zahrádkář ostříhanou levanduli zasype listím, přikryje netkanou textilií nebo zabalí do fólie, aby ji „uchránil“ před prvním chladem. Jenže právě mírný chlad rostlina v září potřebuje. Kratší den a klesající noční teploty spouštějí takzvanou aklimaci, proces, při kterém buňky snižují obsah vody, hromadí ochranné cukry a zpevňují buněčné stěny.
Předčasný kryt tento mechanismus sabotuje dvěma cestami. Zaprvé drží půdu teplejší, takže otužování se odkládá. Zadruhé (a to je u levandule zásadní) těžké organické materiály typu spadaného listí nebo trávy zachytávají srážky a vytvářejí kolem koruny vlhkou komoru. Pro keř z kamenitých středomořských strání je to doslova smrtící kombinace.
Odborná poradna
Ask Extension doporučuje nasadit lehkou ochranu, smrkové chvojí, slámu nebo prodyšnou textilii, až po prvním výraznějším mrazu, kdy noční teploty opakovaně padají pod nulu a půda začíná promrzat. Fólie a neprodyšné materiály levanduli nevyhovují vůbec. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři České září: mráz i potopa v jednom měsíci
Kdo si myslí, že zářijový mráz je v Česku rarita, ať nahlédne do dat
Českého hydrometeorologického ústavu. Historické minimum pro září na standardní stanici Horská Kvilda činí −10,5 °C. A zatímco horské polohy mrznou, nížiny zase umějí zažít přívalové deště; v Heřmanovicích naměřili 14. 9. 2024 denní úhrn 283 mm. Celostátní průměr za září 2024 dosáhl 179 mm, tedy 298 % dlouhodobého normálu.
Pro levanduli to znamená dvojí ohrožení. Mráz zasáhne nevyzrálé výhonky a nezahojené rány po řezu. Extrémní srážky nasytí půdu vodou, která u kořenového krčku zůstane dny i týdny, zvlášť v jílovitých zahradách a mrazových kotlinách. Kdo k tomu přidá ještě zálivku a těžký mulč, vystaví keř maximálnímu stresu.
Co levandule v polovině září skutečně vyžaduje
Správná podzimní péče o levanduli vypadá paradoxně jako absence péče. Keř potřebuje:
Plné slunce a proudění vzduchu kolem koruny, aby se pletiva přirozeně otužovala. Propustný substrát, pokud zahrada stojí na jílu, vyplatí se už při výsadbě přimíchat štěrk nebo hrubý písek. Suchý krček, žádné mulčování až ke stonku, žádná stojatá voda. Klid bez stimulace, žádné hnojení, žádná zálivka u zavedených rostlin, žádný hluboký řez.
Tvarový zásah v září má být střídmý: odstranit zbylé odkvetlé stonky a nanejvýš centimetr až dva zeleného přírůstku, aby keř držel kompaktní zaoblený tvar připomínající nízkou kupoli. Do starého, holého dřeva se nůžky nesmějí dostat, levandule z něj obráží špatně a hluboký řez ji může zahubit.
Nádoby a chladnější polohy: kde je riziko nejvyšší
Zvláštní pozornost si zaslouží levandule v květináčích. Kořenový bal v nádobě promrzá rychleji a zároveň déle drží vodu po dešti. Řešením bývá spíš přesun na chráněné, zastřešené místo než zabalení do vrstev izolace. Důležitější než teplo je ochrana před deštěm.
V horských a podhorských zahradách platí, že polovina září už představuje hranici, za kterou se vyplatí jakýkoli řez odložit na jaro. Univerzita v Marylandu dokonce doporučuje skončit s řezem do poloviny srpna. Kdo pěstuje levanduli nad 600 metrů nad mořem, měl by se řídit spíš touto přísnější hranicí.
Za zmínku stojí i volba odrůdy: nejspolehlivěji v českých podmínkách přezimuje levandule lékařská a její hybridy. Méně mrazuvzdorné druhy, například levandule francouzská nebo zubatá, mívají venku přes zimu podstatně horší bilanci, a tam platí veškerá zmíněná rizika dvojnásob.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková