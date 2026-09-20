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Bleskové česnekové mini řízečky z hovězí svíčkové s máslovými bramborami: Zjistěte, jak proměnit odřezky masa ve skvělý oběd

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Zbytky hovězí svíčkové, ze kterých by se steak nedal, se dají proměnit v křupavé česnekové mini řízečky v panko strouhance. Smažené na ghí, podávané s máslovými bramborami s pórkem a petrželkou. Tohle jídlo zmizí z talíře dřív, než se nadějete.
Fotografie k česnekovým miniřízečkům

Fotografie k česnekovým miniřízečkům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Česnekové miniřízečky: Křupavé kousky masa s výraznou česnekovou kůrkou, které zmizí z talíře dřív, než si sednete
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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