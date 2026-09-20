Bleskové česnekové mini řízečky z hovězí svíčkové s máslovými bramborami: Zjistěte, jak proměnit odřezky masa ve skvělý oběd

Řeknu to bez vytáček: tenhle recept nevznikl u stolu s blokem a tužkou. Spíš ve chvíli, kdy člověk stojí před otevřenou lednicí a nechce vyhodit dobré maso. Zůstalo mi pár menších kousků
, na steak už to nebylo ono, do vývaru mi jich zase bylo líto. Nakrájela jsem je tedy na malé řízečky, potřela česnekem, obalila v hovězí svíčkové a poslala na pánev s ghí. Výsledek mě docela zaskočil. Krusta křupala, maso uvnitř zůstalo panko strouhance šťavnaté a po kuchyni se držela ta česnekovo-máslová vůně, kvůli které se oběd najednou moc neodkládá.
Se
svíčkovou se většinou zachází opatrně, skoro až slavnostně. Jenže když z ní zbydou menší odřezky nebo nepravidelné kousky, nemusí automaticky skončit někde v hrnci pod pokličkou. Stačí je nakrájet na tenčí plátky, osolit, opepřit a přidat česnek. Víc už bych do toho skoro nedávala, u takového masa by výrazné koření spíš překáželo. Panko, tedy japonská hrubší strouhanka, se tu chová jinak než klasická domácí strouhanka: obal je lehčí, vzdušnější a po usmažení vydrží příjemně křupavý. není žádná kuchařská manýra. Snese vyšší teplotu než běžné máslo, tak rychle se nepřepaluje a hovězímu přidá jemný Ghí místo oleje oříškový nádech.
Můj tip zní: Než začnete obalovat, maso opravdu pečlivě osušte papírovými utěrkami. Ne jen lehce přejet povrch, ale pořádně. Vlhkost je u křupavého obalu potíž: panko se pak spíš napije tuku, než aby se rychle opékalo, a místo křupnutí přijde měkký, trochu gumový výsledek. Je to maličkost na pár vteřin, ale na hotovém talíři je rozdíl znát. A slyšet taky. Recept na křupavé česnekové mini řízečky z hovězí svíčkové s máslovými bramborami
Z uvedeného množství vyjde normální,
poctivá večeře pro čtyři osoby. Brambory se dají vařit souběžně se smažením masa. Celková délka přípravy: přibližně 50 až 60 minut Ingredience k přípravě Mini řízečky 500 g hovězí svíčkové (zbytky nebo menší kousky) 3 stroužky česneku, prolisované nebo jemně nasekané sůl a čerstvě mletý pepř 2 vejce hladká mouka na obalení 100 g panko strouhanky 3 až 4 lžíce ghí na smažení Máslové brambory s pórkem a petrželkou 600 g brambor (pevnější odrůda) špetka kminu na vaření 30 g másla 1 menší pórek (jen světlá část), nakrájený na kolečka hrst čerstvé petrželky, nasekané sůl Postup přípravy lahodných česnekových mini řízečků z hovězí svíčkové
1. Hovězí svíčkovou nakrájejte na plátky silné zhruba jeden centimetr. Pokud budou některé kousky menší, šišaté nebo trochu nestejné, vůbec to nevadí. U miniřízečků to na talíři vypadá vlastně líp než dokonale stejné tvary. Maso lehce zploštěte dlaní nebo paličkou, jen aby se trochu ztenčilo. Osolte ze všech stran, opepřete a vetřete do něj
prolisovaný česnek. Nechte asi 10 minut stát při pokojové teplotě, ať se česnek stihne s masem spojit.
2. Brambory oloupejte a nakrájejte na větší kostky nebo čtvrtky. Vložte je do hrnce se studenou osolenou vodou, přidejte
špetku kmínu a přiveďte k varu. Vařte 20 až 25 minut, dokud nezměknou, ale pořád se nerozpadají. Nechceme z nich kaši. Mají zůstat pevné, aby se později hezky promíchaly s máslem a nerozpadly se při prvním otočení vařečkou. Foto: Cooky.cz, Česnekové miniřízečky: Křupavé kousky masa s výraznou česnekovou kůrkou, které zmizí z talíře dřív, než si sednete Mezitím si připravte trojobal
3. Do tří hlubších talířů nebo misek dejte
mouku, rozšlehaná vejce a panko strouhanku. Osušené plátky masa obalte nejdřív v mouce a přebytek oklepejte. Tady se vyplatí nebýt nedočkavý. Pak maso protáhněte vejcem a nakonec položte do panko strouhanky. Lehce přitlačte, aby obal dobře držel, ale nemačkejte ho zbytečně moc.
4. Na pánvi rozehřejte
ghí na středně vyšší teplotu. Jakmile se nad tukem objeví jemný kouř a povrch se začne lehce vlnit, můžete smažit. Mini řízečky vkládejte do pánve po dávkách. Přeplněná pánev je nejrychlejší cesta k tomu, že se maso začne dusit a obal zvlhne. Opékejte 2 až 3 minuty z každé strany, až budou kousky zlaté a křupavé. Hotové mini řízečky odkládejte na papírovou utěrku.
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5. Uvařené brambory slijte a ještě horké je vraťte do hrnce. Přidejte
máslo a nechte ho na bramborách rozpustit, už ale dál nevařte. Jen opatrně promíchejte. Potom přisypte nakrájený pórek a nasekanou petrželku, podle chuti osolte a ještě jednou zlehka promíchejte. Pórek v horkých bramborách trochu změkne, ale zůstane svěží.
6. Podávejte hned, dokud je obal nejkřupavější. Miniřízečky dejte vedle máslových brambor, případně přidejte plátek citronu nebo trochu hořčice na okraj talíře. Když nějaké zbydou, což se stát může, studené nejsou vůbec špatné. Hodí se na studenou mísu i do krabičky ke svačině.
Tipy redakce: Panko místo klasické strouhanky: Panko je hrubší a vzdušnější než obyčejná česká strouhanka, proto udělá lehčí a křupavější obal. Seženete ho ve větších supermarketech nebo v asijských potravinách. Pokud doma smažíte aspoň občas, jeden sáček ve spíži se neztratí. Varianta bez hovězí svíčkové: Stejný postup funguje také s kuřecími nebo krůtími prsy, případně s vepřovou panenkou. Česnek a panko strouhanka se k jemnému masu hodí velmi dobře. Pórek v bramborách: Pokud máte raději pórek měkčí a sladší, krátce ho předem osmahněte na lžičce másla a do brambor vmíchejte až potom. Dostane lehce karamelizovanou chuť, která se s česnekovým obalem masa pěkně doplní.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline