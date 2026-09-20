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Plod, který chutná jako ovocný multivitamín, dozrává právě teď na českých zahrádkách. Málokdo ví, že na sklizeň stačí jeden trik

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Mochyně peruánská v září dozrává v papírovém obalu, který prozradí správný okamžik sklizně dřív než barva samotné bobule.
Plod, který chutná jako ovocný multivitamín, dozrává právě teď na českých zahrádkách. Málokdo ví, že na sklizeň stačí jeden trik

Plod, který chutná jako ovocný multivitamín, dozrává právě teď na českých zahrádkách. Málokdo ví, že na sklizeň stačí jeden trik

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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