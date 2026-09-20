Plod, který chutná jako ovocný multivitamín, dozrává právě teď na českých zahrádkách. Málokdo ví, že na sklizeň stačí jeden trik

Kdo rozbalí zaschlý, pergamenový lampionek a ochutnává sladkokyselou dužinu poprvé, obvykle tápe: ananas, angrešt, nebo citrus? Chuť mochyně peruánské (
Physalis peruviana) kombinuje všechny tři odstíny najednou a u kultivaru Little Buddha k nim přidává ještě kokosovo-vanilkový akcent. Právě teď, v hlavní vlně zrání od konce srpna do října, se na českých záhonech, ve fóliovnících i ve velkých květináčích odehrává tichá sklizeň plodu, který si zaslouží víc pozornosti. Stačí vědět, na co se dívat. Suchý kalich jako spolehlivý ukazatel zralosti
Většina ovocných druhů vysílá signál barvou slupky. U mochyně peruánské je spolehlivějším vodítkem obal, který bobuli obklopuje. Dokud je kalich svěže zelený a dužnatý, plod uvnitř ještě nedozrál. Jakmile přejde do nažloutlého odstínu, vyschne a získá papírovou, téměř průsvitnou texturu, nastává čas trhat. Posklizňová studie evidovaná v databázi
AGRIS potvrzuje, že stupeň vyschnutí kalichu přímo ovlivňuje chování plodu při skladování při 12 °C, obal tedy funguje jako přirozený indikátor i po utržení.
Sklizňové okno přitom trvá překvapivě dlouho. První zralé kusy se objevují už koncem srpna, hlavní nápor připadá na září a dozrávání pokračuje až do prvních mrazíků v říjnu. Pokud chladnější noci překvapí dřív, než všechny plody dozrají, stačí je sklidit a nechat dojít v místnosti. Jediné pravidlo, které nelze obejít: konzumovat výhradně plně vyzrálé bobule. Nezralé plody i ostatní části rostliny jsou podle zahradnických i univerzitních zdrojů škodlivé.
Proč mochyně stojí za místo vedle rajčat a paprik
Pěstování mochyně peruánské v českém klimatu připomíná péči o rajčata nebo papriky. Jde o teplomilnou letničku: semena se předpěstují v únoru či březnu, sazenice putují ven až po posledních jarních mrazech a nejlépe se jim daří na slunném, chráněném stanovišti s propustnou zeminou. Bujnější odrůdy potřebují oporu; kultivar Little Buddha je samosprašný a při ambici přezimovat ho lze přesunout do světlé místnosti s teplotou 10–15 °C.
Vstupní náklady zůstávají nízké:
Osivo – od 65 Kč za 6 semen (Pestík) Sazenice – 119 až 159 Kč podle varianty (Zahradnictví Spomyšl) Kultivar Little Buddha – 290 Kč (Stromo)
Domácí pěstování má ekonomický smysl hlavně tam, kde rostlina stihne bohatě plodit. Aktuální maloobchodní ceny čerstvých plodů v Česku se nám nepodařilo spolehlivě doložit, takže přímé srovnání úspor zatím chybí.
Vitaminy, withanolidy a hranice mezi laboratoří a talířem
Podle
dat USDA obsahuje 100 gramů syrové mochyně 11 mg vitaminu C a 36 µg vitaminu A (RAE). Pomeranč nabídne vitaminu C výrazně víc, šípek zase dominuje v beta-karotenu. Síla mochyně spočívá jinde, v souhře vitaminu C, provitaminu A a dalších bioaktivních sloučenin, které dohromady vytvářejí zajímavý nutriční profil.
Vědeckou pozornost v posledních dvou letech přitahují withanolidy. Studie publikovaná v časopise
Pharmaceutical Biology (2025) izolovala biologicky aktivní withanolidy z plodů Physalis peruviana a testovala jejich protizánětlivé a cytotoxické vlastnosti na buněčných modelech. Práce v Natural Product Research (2024) zkoumala ochranu jater u potkanů po toxickém poškození, ovšem v kombinaci s kovovými nanočásticemi. Obě představují slibné laboratorní a zvířecí výsledky, od prokázaného efektu běžné porce ovoce u lidí je ale dělí ještě dlouhá cesta.
VIDEO Jak odlišit jedlou mochyni od okrasné židovské třešně
Na českých zahrádkách roste i příbuzná rostlina s nápadně červeným, nafouklým lampionkem, takzvaná židovská třešeň, dnes botanicky vedená jako
Alkekengi officinarum. Podle databáze Kew POWO jde o vytrvalou euroasijskou bylinu odlišného rodu. Britská Royal Horticultural Society ji řadí mezi potenciálně škodlivé zahradní druhy s výjimkou plně zralého plodu.
Rozlišení je přitom jednoduché:
Znak Mochyně peruánská Židovská třešeň Barva kalichu Béžová až nažloutlá Výrazně červená Bobule Oranžová, jedlá Červená, potenciálně škodlivá Životní forma v ČR Letnička Vytrvalá bylina Původ Jižní Amerika Eurasie Skladování a sušení: co funguje a co ubírá živiny
Čerstvé plody v neporušeném kalichu vydrží v chladu a suchu i několik měsíců. Sušení prodlužuje trvanlivost ještě výrazněji, ale podle otevřené studie o metodách dehydratace physalis dochází při tomto procesu k degradaci karotenoidů. Kdo chce zachovat maximum provitaminu A, měl by volit šetrnou teplotu.
Domácí postup bez speciální sušičky lze odvodit z obecných univerzitních návodů pro sušení ovoce: bobule zbavit kalichů, rozložit v jedné vrstvě na plech, sušit v troubě při nízké teplotě s prouděním vzduchu a pootevřenými dvířky. Po dosušení se vyplatí plody na několik dnů uzavřít do nádoby a sledovat, zda se neobjeví zbytková vlhkost; pokud ano, vrátit je zpět do trouby.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková