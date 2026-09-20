Ani mléko ani smetana: palačinky budou vláčné a tenké díky 1 surovině, kterou francouzští kuchaři míchají do těsta

Kdo někdy zkoušel doma usmažit tenké francouzské crêpes, zná ten pocit zklamání. Na pánvi vznikne silnější placka, která se při obracení natrhne a k jemné kavárenské palačince má daleko. Francouzi přitom nesahají po žádné drahé smetaně ani po dalším mléku navíc. Jejich trik se schovává v jedné nečekané surovině, kterou přilijí přímo do těsta.
Proč jsou crêpes tenčí a pružnější než české palačinky
Na první pohled si jsou obě placky dost podobné. Zásadní rozdíl je v tom, jak jsou husté a silné. Domácí palačinky u nás vycházejí sytější a masivnější a bez problému unesou i cukr zamíchaný rovnou do směsi. Francouzské crêpes se naopak dělají z řídkého těsta, které po pánvi rozetřete tak tence, až skoro prosvítá, a přesto ho srolujete, aniž praskne.
Tajemství té pružnosti vězí v konzistenci. Směs musí být natolik řídká a hladká, aby se roztekla do úplně tenké vrstvy. A přesně s tím Francouzům pomáhá přísada, po které byste u sladké dobroty nejspíš nesáhli.
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Tou surovinou je světlé pivo. Zní to možná jako kuriozita, ale stojí za tím oxid uhličitý. Bublinky do těsta vpraví vzduch, směs zlehčí a ta se pak po pánvi roztéká skoro sama. Upečené placky mají jemnou, skoro průsvitnou strukturu a zvládnou se ohnout, aniž by popraskaly.
Kvůli tomu nemusíte předělávat celý recept. Bohatě stačí, když pivem nahradíte jen část mléka. Vyzkoušený poměr je asi 100 ml světlého piva na 250 ml mléka a k tomu přijdou:
vejce, hladká mouka, špetka soli.
Výsledná směs bude řidší a po pánvi se rozlije do tenoučké placky.
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V hotové placce pivo většinou vůbec nepoznáte, obzvlášť když sáhnete po jemném světlém ležáku. Ke sladkému plnění se hodí nenápadný typ, aby zůstala hlavní chutí marmeláda nebo tvaroh. Chystáte-li slanou verzi se sýrem a šunkou, můžete klidně vzít pivo plnější chuti a dát tak těstu výraznější charakter.
Nemáte pivo? Poslouží perlivá voda i cider
Když pivo doma nemáte nebo ho do jídla dávat nechcete, poslouží stejně dobře perlivá minerální voda. Funguje na stejném principu, protože nadlehčení zase obstarají bubliny. V Bretani, která je kolébkou crêpes, k palačinkám tradičně patří jablečný cider, a i ten se dá do sladkého těsta přidat namísto piva.
Počítejte ale s tím, že pivo i cider obsahují alkohol. Velkou část ho sice teplo z pánve vyžene, úplně spolehnout se na to ale nedá. Pro dětský talíř proto radši oddělte kousek těsta a dolijte ho jen mlékem nebo vodou. O chuť tím děti nepřijdou, unikne jim jenom ta nadýchanost navíc.
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Bublinky nejsou jediný trik, který mají Francouzi v rukávu. Do těsta patří ještě lžíce másla rozehřátého do tekuta. Po něm jsou placky měkčí a hezky provoní kuchyni. Právě máslo bývá tím, čím se poctivé crêpes liší od obyčejné palačinky.
Než pánev vůbec rozpálíte, dopřejte hotovému těstu aspoň půl hodiny klidu. Během té doby mouka pojme vlhkost, lepek zvláční a celá směs zjemní. S odpočatým těstem jde pak smažení hladce a při otáčení drží placky mnohem líp pohromadě. Tekutinu do těsta přidávejte pozvolna a mouku si klidně prosejte, ať ve směsi nezůstanou hrudky.
Hladké těsto bez hrudek a půl hodiny odpočinku rozhodují o tom, jak vláčné palačinky nakonec budou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak těsto rozlít do tenké placky
Zbývá pánev. Nejlépe se osvědčí ta s nepřilnavým povrchem a spíš plochými boky, kterou pořádně prohřejete a jen decentně vymastíte. S plamenem to ale nepřehánějte. Jakmile se tuk začne připalovat, přenese do placek nahořklou pachuť a pokazí i jejich vzhled.
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Samotné rozlévání a smažení pak zvládnete ve třech krocích:
Doprostřed pánve dejte jen menší naběračku těsta a hned s pánví zakružte, aby se hmota roztáhla až k okrajům. Nechte placku na plotně chviličku. Poznáte to tak, že vršek ztratí lesk a kraje se samy nadzvednou ode dna. V tu chvíli ji obraťte a z druhé strany už jen krátce dopečte.
Hotová je tenká, vláčná placka, kterou pak naplníte sladce i slaně, jak máte rádi.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-na-francouzske-crepes-trik-pro-tenke-a-pruzne-palacinky, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/testo-na-francouzske-palacinky-30001220.html, https://www.kvety.cz/rady-a-tipy/crepes-narodni-jidlo-francie-palacinky-sladke-slane/, https://cooky.cz/dokonale-francouzske-palacinky-jemnost-testo-recept/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/palacinky-budou-tenke-a-vlacne-diky-nezvykle-tekutine/