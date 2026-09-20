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Ostravská zoo poskytla do Polska deset poláků malých, jde o ohrožené kachny

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Ostravská zoo poskytla pro vypuštění do Polska deset poláků malých, kteří jsou ohroženým druhem. Zahrada se podílí na mezinárodním repatriačním projektu, jehož cílem je obnova divoké populace tohoto druhu v oblasti přírodní rezervace Miliczské rybníky.
Ostravská zoo poskytla do Polska deset poláků malých, jde o ohrožené kachny

Ostravská zoo poskytla do Polska deset poláků malých, jde o ohrožené kachny

Zdroj: Zoo Ostrava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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