Nejhorší šunka ze supermarketu. Češi ji dávají na rohlík i dětem a vůbec neví, co všechno v ní je

Rohlík s plátkem šunky patří k nejčastějším svačinám v českých domácnostech. Bereme ho jako samozřejmost a málokdo u pultu přemýšlí, co vlastně kupuje. Přitom mezi balíčky se stejným nápisem „šunka“ jsou propastné rozdíly. Ta nejlevnější má se skutečným masem společného někdy jen málo.
Co se doopravdy skrývá v té nejlevnější šunce
Když výrobce sáhne po levné receptuře, maso tvoří jen část obsahu. U některých výrobků klesá jeho podíl výrazně a u těch úplně nejlacinějších se blíží k polovině. Zbytek je potřeba něčím nahradit. Nejčastěji vodou, kterou ve výrobku drží přidané fosforečnany, dále škrobem, solí, cukrem a řadou přídatných látek.
V těch nejlevnějších uzeninách narazíte i na strojně oddělené maso, takzvaný separát. Vzniká dočištěním zbytků masa z kostí a s pěkným plátkem libové kýty nemá nic společného. Aby výsledek vůbec vypadal a chutnal jako šunka, dodávají se do něj barviva, aromata a zvýrazňovače chuti.
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Poznáte to i doma. Vodnatá šunka při zahřátí pustí tekutinu a na talíři se sráží, protože v sobě drží hodně přidané vody místo svaloviny.
Proč vás velké číslo na obalu může splést
Většina lidí vybírá šunku podle procenta masa na obale. Jenže tohle číslo samo o sobě o kvalitě nerozhoduje. Do masa jako suroviny se totiž počítá kromě libové svaloviny i tuk a pojivové tkáně. Výrobek tak může mít na etiketě lákavých devadesát procent masa, a přesto skončit v nejnižší třídě.
Klíčovým ukazatelem kvality je obsah takzvané čisté svalové bílkoviny. Podle vyhlášky číslo 69/2016 se české šunky dělí do tří tříd. Nejvyšší jakost musí mít aspoň 16 procent svalové bílkoviny, výběrová 13 procent a standardní jen 10 procent. Čím vyšší je třída, tím míň úlev na složení dostane. Škrob, vlákninu ani rostlinné bílkoviny nesmějí obsahovat dvě nejvyšší třídy, standardní šunka je mít může.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Třída jakosti Nejméně svalové bílkoviny Škrob, vláknina a rostlinné bílkoviny Nejvyšší jakost 16 % nesmí obsahovat Výběrová 13 % nesmí obsahovat Standardní 10 % smí obsahovat Éčka, sůl a proč u dětí zbystřit
Šunka je zpracované maso a to má svá rizika. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, která spadá pod Světovou zdravotnickou organizaci, zařadila v roce 2015 uzeniny mezi prokázané karcinogeny, do stejné skupiny jako tabák. Podle jejích dat zvyšuje zhruba 50 gramů zpracovaného masa denně riziko rakoviny tlustého střeva asi o 18 procent. Dusitany, které dávají šunce růžovou barvu, se navíc při zahřátí mohou měnit na rizikové nitrosaminy.
Druhá věc je sůl. Té má šunka běžně kolem dvou až tří gramů na sto gramů výrobku, což u dětí není zanedbatelné množství. Plátek kvalitní šunky jednou za čas nikoho neohrozí a jako součást pestrého jídelníčku problém není. Riziko roste ve chvíli, kdy se z levné uzeniny stane každodenní základ.
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Nápis „pro děti“ nebo obrázek zvířátka na obale působí důvěryhodně, jenže žádnou vyšší kvalitu nezaručuje. Upozorňuje na to i Státní zemědělská a potravinářská inspekce. V předpisech totiž žádná zvláštní kategorie „dětská šunka“ neexistuje a takový výrobek se řídí úplně stejnými požadavky jako kterákoli jiná šunka. I tady tedy o kvalitě rozhoduje třída jakosti a složení, samotný roztomilý obal nezaručuje nic.
Jak v regálu poznat tu lepší
Vyplatí se balíček otočit a přečíst si zadní stranu.
Třída jakosti a krátké složení na zadní straně obalu prozradí o kvalitě šunky víc než procento masa na přední straně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Rozhodující je třída jakosti. Na obalu hledejte slovo „nejvyšší jakost“, nebo aspoň „výběrová“. Podívejte se na složení. Čím kratší výčet a čím míň éček, škrobů a stabilizátorů, tím lepší kus držíte v ruce. Nakonec mezi konkrétními výrobky srovnejte podíl masa a obsah soli.
Pomoct může logo České cechovní normy, které slibuje přísnější pravidla než běžný zákon. A když vybíráte mezi dvěma podobnými výrobky, dejte přednost českému výrobci. Musí splnit zdejší přísná pravidla a u jakostních tříd přesně víte, co znamenají. Pár korun navíc za poctivý kus masa se vyplatí, zvlášť když šunku kupujete pravidelně a dětem do svačiny.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/10478-jak-v-obchode-poznat-kvalitni-sunku-sledovat-obsah-masa-nestaci-je-jeste-jeden-parametr-ktery-si-musite-hlidat/, https://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zdravi/164186/velky-test-blesku-proc-sunka-neni-sunka.html, https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/Uzeniny-zvysuji-riziko-rakoviny.-Kolik-je-jeste-male-mnozstvi__s10010x10695.html, https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/uzeniny-a-cervene-maso-zpusobuji-rakovinu-streva-varuje-who/r~d4e61d5c7bdb11e594170025900fea04/, https://www.szpi.gov.cz/clanek/oznacovani-potravin-detske-potraviny.aspx, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/47499-srovnani-sunek-2026