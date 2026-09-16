Švestkový koláč raz dva: Voňavá skořicová drobenka a šťavnaté švestky vytvoří podzimní moučník ke kávě
Máte švestky? Upečte z nich rychlý koláč. Tento jednoduchý recept na podzimní švestkový koláč bez kynutí vykouzlí úsměv na tváři každému, kdo přijde do kuchyně.
Jednoduchý švestkový koláč bez kynutí
Švestky dozrávají a byla by škoda nepřipravit alespoň jeden voňavý a chutný
koláč k čaji nebo kávě. Pokud milujete jednoduché recepty na koláče, které nemusí kynout a příprava nezabere celé odpoledne, vyzkoušejte tento jednoduchý švestkový koláč se skořicovou drobenkou. Základem je vláčné těsto, na kterém se pečou šťavnaté švestky a křupavá drobenka provoněná skořicí, která k podzimu neodmyslitelně patří. Čtěte také: Jablka ze zahrady nemusí skončit jen ve štrúdlu: Vyzkoušejte 5 jednoduchých jablečných receptů
Koláč ze švestek je ideální variantou ke kávě nebo čaji, ale díky švestkám působí zároveň také jako typický podzimní moučník. Nejlepší je lehce vlažný, kdy je drobenka krásně křupavá a švestky uvnitř příjemně šťavnaté. Švestkový koláč raz dva – Voňavý podzimní koláč. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Švestkový koláč se skořicovou drobenkou
Příprava tohoto
švestkového koláče je mimořádně snadná. Stačí smíchat ingredience, nalít do formy, poklást švestkami a zasypat drobenkou. Ingredience: 135 g Hery 150 g cukru 150 ml mléka 2 celá vejce 150 g hladké mouky ½ balíčku kypřicího prášku ½ balíčku vanilkového cukru Na drobenku 140 g hladké mouky 140 g krupicového cukru 125 g másla 1 lžička mleté skořice
Dále budete potřebovat švestky, trochu tuku na vymazání formy a hrubou mouku na její vysypání.
Čtěte také: Co s přebytkem cuket: 3 chutné slané recepty z cuket, které si zamiluje celá rodina Švestkový koláč raz dva – Postup přípravy. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Postup:
Nejdříve předehřejte troubu na 180 °C, vymažte koláčovou formu o průměru 28 cm tukem a vysypte polohrubou moukou.
Hladkou mouku smíchejte s kypřicím práškem. Změklé máslo vyšlehejte spolu s vejci, cukrem a vanilkovým cukrem. Následně vmíchejte mléko a připravenou moučnou směs. Vše důkladně promíchejte do hladkého těsta.
Švestky omyjte, rozpulte a vypeckujte. Těsto nalijte do připravené formy a navrch poklaďte švestkami.
Na přípravu drobenky přidejte do misky cukr, máslo, mouku a mletou skořici a směs promněte prsty, dokud nevzniknou drobivé kousky. Drobenku přidejte na koláč.
Formu vložte do trouby a pečte při teplotě 180 °C asi 45 minut. Hotový koláč nechte chvilku vychladnout a potom nakrájejte.
Tip redakce PlanetaZahrady
Pokud máte švestky zralé a šťavnaté, nemusíte je do těsta nijak zapracovávat. Položte je řeznou stranou dolů na povrch těsta. Během pečení pustí šťávu do těsta a spolu se skořicí vytvoří příjemnou podzimní vůni, která navodí hřejivou domácí atmosféru.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj článku Toprecepty.cz – další tipy, inspiraci i praktické rady najdete na:
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)