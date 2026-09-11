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Šeřík: Krásný keř, který zdobí české zahrady odnepaměti. V září mu dopřejte tuto péči a na jaře krásně pokvete

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Šeřík patří k nejoblíbenějším keřům v Česku. Pokud chcete, aby vám na jaře pěkně vykvetl, dopřejte mu právě nyní především dostatek vláhy a správnou péči před zimou. …
Šeřík: Krásný keř, který zdobí české zahrady odnepaměti. V září mu dopřejte tuto péči a na jaře krásně pokvete

Šeřík: Krásný keř, který zdobí české zahrady odnepaměti. V září mu dopřejte tuto péči a na jaře krásně pokvete

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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