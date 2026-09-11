Šeřík: Krásný keř, který zdobí české zahrady odnepaměti. V září mu dopřejte tuto péči a na jaře krásně pokvete

Šeřík patří k nejoblíbenějším keřům v Česku. Pokud chcete, aby vám na jaře pěkně vykvetl, dopřejte mu právě nyní především dostatek vláhy a správnou péči před zimou.
Šeřík – král českých zahrad
Šeřík obecný (Syringa vulgaris) si většina z nás spojuje s jarem, omamnou vůní, bohatými květy a vzpomínkami na doby, kdy jste trávili jako malí čas u prarodičů na chalupě. Přestože jde o naprosto nenáročný keř, zaslouží si na podzim trochu péče, aby na jaře opět krásně vykvetl. Čtěte také: Podzimní dekorace z kaštanů: Jak si vyrobit věnec, svícen a další dekorace z kaštanů krok za krokem Šeřík potřebuje v září dostatek vody
Horké léto dalo šeříku nejspíše pořádně zabrat. Půda kolem něj je vyschlá, přestože
keř může vypadat zdravě. Právě nyní kontrolujte vlhkost půdy, především po suchém létě šeřík dostatečně zalijte.
Není třeba chodit každý den s konvicemi vody. Stačí jej jednou za několik dní vydatně zalít tak, aby voda pronikla hlouběji do půdy až ke kořenům. Zvláštní pozornost si však zaslouží mladé keříky a rostliny umístěné na přímém slunci nebo suchém stanovišti.
Šeřík – V září mu dopřejte tuto péči a na jaře krásně pokvete. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Podzimní řez šeříku raději neprovádějte
Hluboký řez na podzim není vhodný.
Šeřík vytváří pupeny pro další sezónu už během léta, takže byste je podzimním řezem mohli nechtěně odstranit.
Hlavní zmlazovací a tvarovací řez se provádí hned po odkvětu, kdy se odstraňují odkvetlá květenství, staré větve, nevhodně rostoucí či slabé výhony.
Čtěte také: Krásnoplodka: exotický keř s nádhernými fialovými kuličkami, který můžete pěstovat i u nás Nepřehánějte to s podzimním hnojením
Možná vás napadne šeřík přihnojit, aby na jaře více kvetl. Na konci sezony však není vhodné podporovat nový růst. Nadměrné přehnojení, zejména dusíkem, může vést k tvorbě nových výhonů, které před zimou nemusí stihnout vyzrát.
Pokud se pro podzimní hnojení rozhodnete, vhodnější je zvolit hnojivo s vyšším obsahem fosforu a draslíku a s nízkým obsahem dusíku. U zdravého a dobře zakořeněného keře však není podzimní přihnojení nezbytné. Skvěle poslouží také tenká vrstva kompostu kolem keře.
Jak připravit šeřík na další sezonu?
Péče o šeřík v září není složitá. Jestliže je keř dobře zakořeněný, nepotřebuje žádné další podzimní zacházení. Dopřejte mu zálivku a kontrolujte i jeho stav.
Tip redakce PlanetaZahrady
Se řezem šeříku na podzim nespěchejte. Pokud chcete, aby na jaře bohatě kvetl, nejdůležitější je správné načasování řezu – hlavní řez provádějte až po odkvětu. V září mu při suchém počasí dopřejte především dostatek vláhy.
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