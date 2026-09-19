Turista zemřel při dovolené na Krétě. Z moře ho vytáhli v bezvědomí, příčinu má určit pitva

K neštěstí došlo ve čtvrtek 17. září během poledních hodin na pláži Kato Gouves, která leží na severním pobřeží Kréty v obci Hersonissos. Z moře byl vytažen šedesátiletý muž s britským občanstvím, který už v té době nereagoval. O události bylo bezprostředně informováno centrální přístavní velitelství v Heraklionu. Oficiální informace řecké pobřežní stráže zatím neupřesňují, co se s turistou ve vodě odehrálo ani jak dlouho se v ní nacházel.
Na místo vyrazili záchranáři a muž byl následně převezen do všeobecné nemocnice Venizelio v Heraklionu. Tam byla potvrzena jeho smrt. Některá místní média uvádějí, že pokračovaly pokusy o jeho záchranu, základní oficiální zpráva však pouze potvrzuje převoz muže bez známek vědomí do nemocnice a následné konstatování úmrtí. Jméno zemřelého ani další podrobnosti o jeho pobytu na ostrově zatím zveřejněny nebyly.
Zatím nelze říci, že se turista utopil
Přestože byl muž nalezen v moři, příčina jeho smrti není v tuto chvíli známá. Přístavní úřad v Heraklionu zahájil vyšetřování okolností případu a současně nařídil soudní pitvu. Ta má pomoci určit, zda smrt skutečně způsobilo utonutí, nebo zda mohl muž ve vodě prodělat náhlou zdravotní příhodu. Právě tento detail je v případu zásadní, protože označit událost již nyní za utonutí by předbíhalo závěry vyšetřování.
Řecká pobřežní stráž ve svém oficiálním oznámení potvrzuje pouze to, že šedesátiletý občan Spojeného království byl vytažen z vody bez známek vědomí, převezen do nemocnice Venizelio a následně prohlášen za mrtvého. Další okolnosti má zjistit předběžné vyšetřování vedené přístavním úřadem. K sobotnímu 19. září nebyl zveřejněn výsledek pitvy, a přesný mechanismus úmrtí proto zůstává otevřený.
Případ už získává pozornost také v Británii
Událost se během soboty dostala také do britských médií. Ta převzala informace o věku a národnosti muže, místě tragédie, převozu do nemocnice i probíhajícím vyšetřování. Ani novější zprávy ale nepřinesly potvrzení konkrétní příčiny smrti. Zatím tedy platí pouze to, že muž zemřel poté, co byl nalezen bez známek vědomí v moři u Kato Gouves. Na definitivní odpověď, zda šlo o utonutí, nebo náhlý zdravotní problém, bude nutné počkat na výsledky nařízené pitvy.
Zdroje: hcg.gr, ekriti.gr, neakriti.gr, kathimerini.gr, thesun.co.uk