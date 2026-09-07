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Okrasné dýně v podzimním truhlíku: Přidejte vřesy a trávy, které promění výsadbu v nádhernou podzimní dekoraci

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Okrasné dýně dodají podzimním truhlíkům barvu i osobitý vzhled. Podívejte se, s jakými rostlinami je kombinovat, aby vydržely krásné až do mrazů. Okrasné dýně jsou …
Okrasné dýně v podzimním truhlíku: Přidejte vřesy a trávy, které promění výsadbu v nádhernou podzimní dekoraci

Okrasné dýně v podzimním truhlíku: Přidejte vřesy a trávy, které promění výsadbu v nádhernou podzimní dekoraci

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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