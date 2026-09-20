V září roste v lesích houba, která po rozlomení krvácí oranžovým mlékem. Kdo ji nechá ležet, přichází o jednu z nejlepších pochoutek

Pod jehličím rostou dva druhy, které sdílejí tentýž nápadný znak: ryzec pravý a ryzec smrkový. Oba po poranění roní červenooranžové mléko, oba patří mezi gastronomicky nejhodnotnější houby středoevropských lesů a oba figurují ve
vyhlášce č. 397/2021 Sb. jako druhy povolené k prodeji v čerstvém stavu. Přesto je většina českých houbařů míjí s pohledem upřeným na hřiby. Přitom stačí sledovat tři věci (hostitelský strom, barvu vytékajícího latexu a skupinový růst) a les vám ryzce prakticky sám prozradí. Oranžové mléko jako spolehlivý průkaz totožnosti
Rod Lactarius se od ostatních hub odlišuje právě tím, že po narušení dužniny uvolňuje tekutý latex. U většiny druhů bývá bílý nebo bezbarvý. Ryzce ze skupiny Dapetes ale poznáte okamžitě: jejich mléko má výrazný oranžový až červenooranžový odstín. Podle
NaturAtlasu jsou všechny druhy s tímto zbarvením latexu jedlé, takže oranžová kapka na řezu funguje jako jednoznačná pozitivní indicie. Odborná práce publikovaná na PubMed potvrzuje, že po vytečení latexu probíhají chemické reakce měnící jeho barvu, a právě tyto barevné proměny slouží mykologům jako klíčový taxonomický znak.
V praxi to znamená jediné: rozlomte podezřelý klobouk. Vyteče-li oranžová šťáva, máte v ruce jedlý ryzec. Žádná jiná lupenatá houba v českém jehličnatém lese vám tenhle trik nepředvede.
Borovice, nebo smrk: kde hledat kterého ryzce
Ačkoli oba druhy sdílejí oranžový latex, v lese je odděluje hostitelský strom.
Ryzec pravý (Lactarius deliciosus) roste výhradně pod borovicemi a jalovci. Vyhledává travnaté okraje borových porostů, světlejší pasáže a spíše zásaditější podloží. Klobouk bývá robustnější, s výraznými soustřednými kruhy a ďubkovaným třeněm. Vrchol sezóny připadá na září a říjen. Ryzec smrkový (Lactarius deterrimus) se váže ke smrčinám. Objevuje se ve vlhčích partiích lesa, v mechu, při pěšinách, podél lesních potůčků, zvláště v mladých smrkových porostech. Bývá místy velmi hojný; když trefíte správný flek, najdete desítky plodnic na krátkém úseku cesty.
Regionálně silnější oblasti pro smrkového ryzce vycházejí z dlouhodobých hlášení na
Mykoindexu (Jizerské hory, Krkonoše, Šumava), ale jde o obraz nahlášených nálezů, ne o úplnou mapu výskytu. Klíčem zůstává typ porostu, ne název pohoří. Proč houbařský mainstream ryzce přehlíží
Tvrdá data o preferencích českých sběračů chybí, ale několik faktorů se nabízí. Ryzce po otlačení a stárnutí zelenají; šedozelené skvrny na klobouku vypadají podezřele, i když na jedlosti nic nemění. Dužnina obou druhů je křehká, špatně snáší vrstvení v košíku a ještě hůř v igelitové tašce. A pak je tu prostě zvyk: česká houbařská tradice staví na piedestal hřibovité druhy, zatímco lupenité houby (byť chuťově srovnatelné nebo lepší) zůstávají v druhé lize.
Přitom
Myko atlas České mykologické společnosti označuje ryzec pravý za patrně nejchutnější ze skupiny ryzců s oranžovým mlékem. Smrkový bratranec mu šlape na paty kořeněnou chutí s jemným nádechem čerstvé mrkve a lehce svíravým podtónem.
VIDEO Rychlá pánev a sladkokyselý nálev: dvě cesty k dokonalému ryzci
Kuchyňské zpracování vyžaduje hlavně rychlost. Ryzec pravý špatně snáší skladování, smrkový zase mačkání. Očistěte klobouky nožíkem a štětečkem, oplachujte jen v krajním případě, a rovnou na rozpálenou pánev.
Atlasové zdroje shodně doporučují nejjednodušší úpravu: klobouky osolené a opečené narychlo na pánvi. Krátký kontakt s tukem nechá vyniknout kořeněné chuti i pevné struktuře dužniny. Kmín nebo máslo přidejte podle vlastního uvážení; tradiční kuchyňská nadstavba, která ryzci sluší, ale primární zdroje ji výslovně nepředepisují.
Druhou vyhlášenou metodou je nakládání do sladkokyselého nálevu. Oba atlasy (u pravého i smrkového) ho označují za lahůdku. Sušení se naproti tomu v odborných profilech prakticky nezmiňuje, takže ho podle nás nechte jiným houbám.
Právní rámec a aktuální sezóna: kdy vyrazit do lesa
Ani ryzec pravý, ani smrkový nefigurují v seznamu zvláště chráněných hub podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Ministerstvo zemědělství potvrzuje, že v lese smí každý sbírat houby pro vlastní potřebu, s výjimkou chráněných druhů a chráněných území se zvláštním režimem.
Silné sběrové okno obou ryzců se otevírá v září a táhne se do října. K 18. září 2026 ukazuje Mykoindex skvělé podmínky napříč republikou, s nejsilnějšími hodnotami v Krkonoších, Jizerských horách a Českém ráji. Garance nálezu ryzce na konkrétním místě to samozřejmě nepředstavuje, ale lepší startovní čáru si houbař těžko může přát.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková