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Konec solárních panelů. Nahradí je tohle 1 řešení, které nepotřebuje slunce a bere energii ze země

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Titulek slibuje, že fotovoltaice odzvonilo. Za tou větou se skrývá japonský vynálezce a laboratoř, která v noci svítí...
Konec solárních panelů. Nahradí je tohle 1 řešení, které nepotřebuje slunce a bere energii ze země

Konec solárních panelů. Nahradí je tohle 1 řešení, které nepotřebuje slunce a bere energii ze země

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

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