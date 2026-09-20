Konec solárních panelů. Nahradí je tohle 1 řešení, které nepotřebuje slunce a bere energii ze země

Titulek slibuje, že fotovoltaice odzvonilo. Za tou větou se skrývá japonský vynálezce a laboratoř, která v noci svítí díky obyčejné hlíně. To, co doopravdy sestrojil, zní skromněji a zajímavěji, než napovídá velký slib o konci solárních panelů.
Za velkým slibem se skrývá hlína a pár elektrod
Panely na střechách českých domů zůstanou i po tomhle objevu tam, kde jsou. Japonský designér a inženýr Satoshi Nakagawa přišel s něčím jiným. Našel způsob, jak z úplně všedních věcí kolem nás vytáhnout drobnou elektřinu. Vlhká zemina, kompost i zbytky jídla u něj dokážou rozsvítit světlo. Metodu pojmenoval Micropower Collection, volně přeloženo sběr mikroenergie.
Jde o titěrné množství proudu. Na provoz domácnosti to nestačí a sám autor nic takového neslibuje. Elektřinu jde přitom posbírat skoro odkudkoli, kde je vlhko a špetka iontů. Právě ta všudypřítomnost je na jeho nápadu nejlákavější.
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Základní princip má na kontě bezmála dvě staletí. Stačí dva různé kovy, třeba zinek a měď, a kolem nich vlhké prostředí plné iontů. Mezi kovy se pak rozběhne chemická reakce. Ta rozpohybuje elektrony a vznikne slabý, zato vytrvalý proud. Přesně na tomhle principu postavil italský fyzik Alessandro Volta roku 1799 první baterii, takzvaný Voltův sloup.
Nakagawa ten dávný trik dotáhl do extrému. Elektrody podle svých slov vyzkoušel ve víc než čtyřech tisících různých látek. Proud vytáhl ze zeminy, kompostu, doušku vína i kousku chleba, ale klidně i ze skla nebo cihly. Háček je v tom, kolik energie z jednoho zdroje poteče. Bavíme se o miliwattech, občas dokonce o mikrowattech. Na bliknutí LED diody to stačí. Na nabití mobilu je takový proud k ničemu.
Kolik proudu z hlíny opravdu poteče
Limity nejlépe vystihnou čísla z jeho laboratoří. V objektu Ku-An ve městě Hitachiota bylo potřeba 1 500 beden se zeminou a kompostem, aby se rozsvítilo 800 LED diod. Nedaleká stanice Lu-An, otevřená v roce 2025, sází na zhruba 2 000 plastových válců a zvládne nanejvýš 100 wattů. To stačí na rýžovar a pár drobných spotřebičů. Každý jednotlivý článek dá skoro nic, takže jich musí spolupracovat celé tisíce.
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Odborníci proto zůstávají zdrženliví. „Jeho výkon je výrazně nižší než u běžných baterií nebo autobaterií,“ řekl agentuře AFP Masayuki Nakao, emeritní profesor inženýrství na Tokijské univerzitě. Nakao ho zná léta a na jeho práci stejně oceňuje hlavně to, jak umí světlem z hlíny lidi dojmout.
Kde se energie z půdy hodí nejvíc
Přirozeným domovem tak drobného proudu jsou přístroje, které elektřinu jen šetrně usrkávají. Nakagawa myslí především na senzory. Ty umí:
včas varovat před rozvodněnou řekou nebo sesuvem půdy, hlídat pole před nájezdem škůdců, ohlídat prázdný objekt před vloupáním. Přečtěte si také: Tepelná čerpadla končí. Nahradí je zařízení velikosti kufru, které topí i v mrazu a stojí zlomek ceny
Sestrojil i sloupek, který běží na energii z půdy a dokáže komunikovat se satelitem.
Právě tady dává celý nápad smysl. Vyměňovat baterie v milionech přístrojů v odlehlém terénu stojí spoustu peněz a plodí hory elektroodpadu. Senzor, který někde v poli odslouží roky bez jediného zásahu, tuhle starost odbourá. Cenné to může být i po zemětřesení nebo povodni, když vypadne běžná síť.
V čem má navrch nad solárními panely
Jedno místo, kde půda skutečně poráží slunce, přece jen existuje. Fotovoltaika i větrné elektrárny závisí na počasí a denní době. Vlhké zemině je jedno, jestli je noc, mlha nebo liják, a proud dodává pořád stejně. Po instalaci navíc neprodukuje žádný oxid uhličitý.
Přečtěte si také: Ani krb ani kamna. Češi před zimou dávají do obýváku tuto věc a ušetří až 10 000 Kč za topení Solární panely na střechách zůstávají hlavním zdrojem, energie z půdy je jen doplní tam, kam běžný proud nedosáhne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Sám vynálezce si nemyslí, že jeho metoda někoho přebije. Bere ji jako doplněk k solárům, větru a dalším způsobům, jak sbírat energii z okolí. Panely ze střech tenhle objev nesesadí. Jako neúnavný drobný zdroj v místech, kam se běžná elektřina těžko dostane, ale má reálnou šanci se prosadit.
Zdroje: https://www.zmescience.com/science/news-science/a-japanese-engineer-connected-1500-boxes-of-soil-to-power-800-leds/, https://www.euronews.com/2026/08/07/possibility-is-without-limit-japanese-inventor-teases-electricity-out-of-wine-soil-and-fre, https://techxplore.com/news/2026-08-tiny-big-harvesting-power-soil.html, https://www.nespechej.cz/clanky/solarni-panely-konci-nahradi-je-zarizeni-ktere-cerpa-energii-primo-ze-zeme-20260914-10324.html, https://www.centrum.cz/clanek/solarni-panely-konci-nahradi-je-zarizeni-ktere-cerpa-energii-primo-ze-zeme-292248
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