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S příchodem zimy se revmatické bolesti často výrazně zhoršují. Chladné počasí ovlivňuje klouby několika způsoby

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Důvodů, proč nás bolí klouby v zimě více než kdykoliv jindy během roku může být vícero. Jedná se o kombinaci několika faktorů, kdy lze za nejzávažnější označit revma – revmatoidní artritidu. Proč se tato nemoc hlásí...
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Zdroj: Fotografie: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

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