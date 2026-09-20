Bazalku musíte sklidit dřív, než přijde první mrazík. Kdo ji ale suší, přijde o vůni i chuť. Existuje lepší způsob za pár korun

Bazalka pravá patří mezi nejchoulostivější bylinky na české zahradě. Její listy začínají tmavnout a ztrácet aroma ještě dřív, než rtuť teploměru klesne k nule. Podle
Illinois Extension dochází k poškození a černání listů už při teplotách kolem 10 °C, odborníci z Rutgers University popisují chladové poškození dokonce při 4,4 °C. Klasický „bílý“ mráz tedy bazalku nezabíjí; zabíjí ji už chladné zářijové noci. Kdo chce z poslední úrody vytěžit maximum, potřebuje rychlý a jednoduchý způsob konzervace. Bazalková sůl takový způsob nabízí: žádné zavařování, žádné speciální vybavení, výsledek za pár hodin a náklady pod patnáct korun. Kdy bazalka na záhonu přestává žít: chladové okno, které zahrádkáři podceňují
Většina pěstitelů sleduje předpověď prvních mrazíků. Jenže bazalka reaguje na chlad mnohem dříve. Při nočních minimech kolem 10 °C se na listech objevují tmavé skvrny, pletivo měkne a silice se začínají rozkládat. Klesne-li teplota pod 5 °C, poškození bývá nevratné; listy zvodnatí, po rozmrznutí se rozpadají a voní jen vzdáleně po tom, co zahrádkář celé léto pěstoval.
Měsíční výhled
ČHMÚ pro období 14. září až 11. října 2026 sice počítá s teplotně nadprůměrným obdobím, ale to platí jako celostátní průměr. V chladových kapsách, údolních polohách a podhorských oblastech se noční minima mohou propadnout výrazně pod komfortní hranici bazalky. Kdo zahradničí nad 500 metrů nad mořem nebo v kotlině, kde se studený vzduch drží do rána, měl by sklízet bez otálení. V nížinách zbývá ještě pár týdnů, ovšem každá předpověď s nočními teplotami pod 8 °C by měla spustit pohotovost. Proč sušení bazalce krade to nejlepší a sůl to dokáže uchovat
Sušení funguje skvěle u dřevnatých bylin: rozmarýnu, tymiánu, oregana. Bazalka mezi ně nepatří. Její měkké listy obsahují těkavé silice, které se při vystavení teplu rychle odpařují. Odborná publikace University of Tennessee Extension výslovně řadí bazalku mezi druhy, u nichž sušení snižuje obsah aromatických olejů, a doporučuje šetrnější metody.
Sůl pracuje jinak. Hrubé krystaly fungují jako přírodní vysoušedlo: vytahují z listů vodu, zároveň na sebe vážou buněčnou šťávu i vonné látky. Směs pak schne při pokojové teplotě, bez pece a bez ventilátoru. Gastronomický zdroj
Taste Lab popisuje výsledek jako „čerstvou zářivost“, kterou sušená bazalka z pytlíku prostě nedodá. Navíc vzniká hotové dochucovadlo: při vaření odpadá krok, kdy zvlášť solíte a zvlášť přidáváte bylinku. Zdroj fotografie: Foto: Piqsels Bylinky nejsou náročné na slunce, výjimku tvoří bazalka Postup za čtvrthodinu: recept na bazalkovou sůl krok za krokem
Celý proces zvládne kdokoliv s hmoždířem nebo kuchyňským mixérem.
Sklizeň a příprava: Natrhejte čerstvé listy, opláchněte je a důkladně osušte; zbytková vlhkost je nepřítel trvanlivosti. Smíchání: Dva osvědčené poměry: buď hrnek bazalky na hrnek soli (podle receptu citovaného v materiálu UCCE Master Food Preserver Program), nebo dva díly soli na jeden díl čerstvých listů pro sypčí výsledek vhodný jako finální koření. Rozmělnění: V hmoždíři nebo kuchyňském robotu zpracujte směs, dokud se listy rovnoměrně propojí se solí. Výsledkem má být vlhká, voňavá drť. Dosušení: Rozprostřete tenkou vrstvou na plech vyložený pečicím papírem. Nechte schnout při pokojové teplotě, ideálně přes noc. Hotová směs se nedrolí do pasty, hrudky se snadno rozpadají pod prsty. Uložení: Přesypte do čisté, vzduchotěsné sklenice. Skladujte v suchu, temnu a chladu.
Jedna dávka pracující s 250 až 300 gramy soli vyjde na 7,50 až 11 korun. Kilogram hrubozrnné mořské soli aktuálně stojí 29,90 Kč v Globusu, 32,90 Kč v Tescu a 33,90 Kč na Rohlik.cz. Bazalka pochází z vlastního záhonu, náklady jsou tedy téměř zanedbatelné.
Kam bazalkovou sůl použít a kde raději sáhnout po čerstvém listu
Bazalková sůl exceluje jako dokončovací koření: posypete jí rajčata, caprese, pečené brambory, grilovanou zeleninu, kuřecí steak nebo rybu těsně před servírováním. Výborně funguje i na kukuřici z grilu, v salátech nebo na sendvičích. Důležité pravidlo: protože směs obsahuje sůl, je třeba při vaření ubrat běžné dosolování a finální chuť ladit až po ochutnání.
Kde bazalková sůl naopak ztrácí smysl? Tam, kde potřebujete objem čerstvých listů, v pestu, jako ozdobu na talíři nebo v dlouze vařených omáčkách, kde se aroma stejně rozptýlí. A samozřejmě v pokrmech, které jsou samy o sobě výrazně slané.
Metodu lze přitom rozšířit i na další bylinky. Petržel, pažitka, estragon, šalvěj: všechny se hodí ke stejnému zpracování. U měkkolistých druhů s vyšší vlhkostí jen počítejte s delším dosoušením.
Kolik měsíců vydrží domácí bazalková sůl plnou chuť
Trvanlivost závisí na míře vysušení a způsobu skladování. Recept citovaný UCCE uvádí až šest měsíců ve vzduchotěsné nádobě. Taste Lab hovoří o třech až šesti měsících s tím, že vrchol aroma spadá do prvních dvou měsíců. Šéfkuchař Hervé Malivert z Institute of Culinary Education u čerstvé bazalkové soli počítá zhruba s měsícem při perfektním dosušení. Společný jmenovatel všech zdrojů: čím sušší směs a čím těsnější uzávěr, tím déle vydrží. Pro běžnou domácí potřebu, tedy dochucování od října do jara, představuje bazalková sůl spolehlivou zásobu, pokud ji uložíte do tmavé spíže a odoláte pokušení nechávat sklenici otevřenou u sporáku.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková