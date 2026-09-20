Šípky se už červenají, ale při sušení nad 50 °C přijdete o většinu vitamínu C. Většina lidí troubou zničí to nejcennější

Každý podzim se po českých mezích, stráních a okrajích lesů červenají plody růže šípkové. Miliony lidí je sbírají, krájejí, sypou na plech a strkají do trouby. Jenže právě ten poslední krok rozhoduje o tom, jestli si domů přinesou koncentrát askorbové kyseliny, nebo jen hezky zbarvenou sušinu s minimem toho, proč si pro šípky vůbec došli. Spotřebitelská poradna
Centro Tutela Consumatori doporučuje sušit maximálně při 50 °C. A většina domácích trub na takový jemný režim prostě nemá spolehlivý termostat. Kdy trhat šípky, aby v nich bylo céčka nejvíc
Obsah vitamínu C v plodech kulminuje na začátku podzimu, v nížinách a teplejších polohách Česka zpravidla od první poloviny září, ve vyšších nadmořských výškách spíš koncem září až v říjnu. Zralý šípek poznáte podle sytě červené až oranžovočervené barvy a pevné dužiny. Jakmile plod povolí pod prsty, je přezrálý.
Rozšířený zvyk čekat na první mráz má svou logiku: promrzlé plody změknou a zesládnou, takže se lépe zpracovávají na marmeládu. Z hlediska vitamínového obsahu je to ale prohra. Po mrazové epizodě klesá koncentrace askorbové kyseliny a sběrač si odnáší chuťově příjemnější, avšak nutričně ochuzený materiál. Kdo chce ze šípků vytěžit maximum céčka, sbírá pevné, jasně zbarvené plody ještě před opakovanými mrazy.
Růže šípková patří podle
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k nejběžnějším domácím druhům, roste od jihomoravských strání po podhorské louky. Hledat ji nemusíte daleko: stačí okraje polních cest, zanedbané meze a slunné okraje lesů. Proč trouba bez kontroly teploty ničí to nejcennější
Askorbová kyselina je mimořádně citlivá molekula. Degraduje při kontaktu s teplem, kyslíkem a světlem současně, a domácí trouba nabízí všechny tři faktory najednou. Spotřebitelské doporučení proto stanovuje strop na 50 °C jako bezpečný limit pro běžného uživatele.
Zajímavé je, že laboratorní studie kreslí složitější obraz. Výzkum konvekčního sušení šípků publikovaný v
Turkish Journal of Agriculture zjistil, že hodnoty vitamínu C po sušení při 40, 50, 60 i 70 °C zůstaly překvapivě blízko sebe. Jiná práce z repozitáře Ondokuz Mayıs University dokonce naměřila nejlepší retenci askorbové kyseliny při 60 °C, protože kratší doba sušení kompenzovala vyšší teplotu.
Háček spočívá v podmínkách: laboratorní konvekční sušárna udržuje přesnou teplotu a rovnoměrné proudění vzduchu. Domácí trouba kolísá o desítky stupňů, horký vzduch cirkuluje nerovnoměrně a sušení trvá déle, než by muselo. Výsledkem bývá přehřátí jedné části plechu, zatímco druhá zůstává vlhká. Pro běžnou domácnost proto zůstává padesátistupňový strop nejrozumnějším pravidlem, raději pomalejší a jistější proces než riskantní honba za laboratorním optimem.
Kdo chce vyšší kontrolu, sáhne po potravinářské sušičce s nastavitelným termostatem a ventilátorem. Vzdušné sušení na sítu v průvanu představuje nejšetrnější cestu, ale vyžaduje suché počasí a několik dnů trpělivosti.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Pro ty, kteří chtějí šípky skladovat, je ideální metodou sušení. Horký čaj versus vitamínový nálev: dvě různé disciplíny
Tady přichází moment, který většinu domácích bylinkářů překvapí. Klasické zalití sušených šípků vroucí vodou z konvice a pětiminutové louhování produkuje nápoj s příjemnou chutí a slušnou antioxidační aktivitou, jenže askorbové kyseliny v něm zůstává výrazně méně než při šetrnější extrakci.
Studie z Turkish Journal of Botany sledovala vliv teploty a času na obsah vitamínu C v šípkovém nálevu. Optimum pro nedělené sušené plody vyšlo při 60 °C a šesti hodinách louhování, ztráty askorbové kyseliny činily pouhých 13,5–15 %. Naproti tomu nálev ponechaný 24 hodin při pokojové teplotě ztratil podle staršího výzkumu 48 až téměř 92 % původního obsahu céčka.
Praktický postup pro maximum vitamínu C vypadá takto:
Sušené šípky nadrtit nebo rozříznout, aby se narušilo pletivo plodu. Zalít vodou ohřátou na přibližně 60 °C (nikoliv z konvice, která dosáhne 100 °C). Nechat louhovat několik hodin, klidně přes noc v termosce. Přecedit přes velmi jemné sítko nebo plátýnko, drobné chloupky z nažek uvnitř plodu dráždí sliznice. Vypít čerstvý nálev co nejdříve. Každá hodina stání znamená další úbytek.
Kdo naopak zalije šípky vroucí vodou a nechá pět minut louhovat, získá nápoj bohatý na polyfenoly, flavonoidy a třísloviny. Výzkum komerčního šípkového čaje ukázal, že celkový obsah fenolických látek i antioxidační kapacita měřená metodami FRAP a ABTS rostly s teplotou vody až k 90 °C. Horký šípkový čaj tedy rozhodně má svou hodnotu, jen doručuje jiné prospěšné látky než maximum askorbové kyseliny.
Jak šípky skladovat a využít i mimo hrnek
Správně usušené plody vyžadují hermeticky uzavřenou nádobu uloženou mimo dosah světla a zdrojů tepla. Sklenice s těsným víkem v tmavé spíži poslouží lépe než papírový sáček na kuchyňské lince. Kvalitní sušený šípek zůstává tvrdý, suchý, bez zvlhnutí a cizího pachu.
Kromě čaje nabízejí šípky řadu dalších využití:
Šípkový prášek – umleté sušené plody do müsli, jogurtu, smoothie nebo polévky; při správném skladování si drží vitamínový profil. Syrová dužina – čerstvé plody po rozříznutí a vyčištění od semen a chloupků lze jíst rovnou; vitamínově nejbohatší varianta vůbec. Marmeláda – chuťově vděčná, ale zhruba 45 minut vaření výrazně sníží obsah askorbové kyseliny.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková